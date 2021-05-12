Excel'de alfabetik sıralama nasıl yapılır? Excel A'dan Z'ye sıralama işlemi

Microsoft Office Excel programında en etkili ayrıştırma yöntemlerinden bir tanesi de alfabetik sıralamadır. Alfabetik sıralama yapmak tüm verilen düzenli olmasını ve karmaşık olamamasını sağlar. Tabi ki de bunu en ile yapmak çok uzun süre alabilir. Bu yüzden Microsoft Office Excel alfabetik sıralamayı kolaylaştırmak adına böyle bir çözüm sunmuştur.

Microsoft Office Excel'de Alfabetik Sıralama Nasıl Yapılır?

İlk aşama olarak sıralamak istenen sütün seçilir. Bu sütünde isteğe göre hücre de seçilebilir. Daha sonrasında veri sekmesinden sırala ve filtre uygula seçeneği seçilmelidir. Bu seçenek ile beraber kullanıcının karşısına seçenekler çıkar.

l A'dan Z'ye sıralama yapmak

l Z'den A'ya sıralama yapmak

Bu iki seçenekten biri seçildikten sonra işlem tamamlanır. Tabi ki de bu seçenek sadece seçilen bölgede sıralama yapar. Seçilen bölge çok olursa sıralama da daha çok olur.

Microsoft Office Excel'de A'dan Z'ye Sıralama İşlemi

Sıralama işleminde verilen arasında boşluk olabilmektedir. Bu boşlukların otomatik olarak kaldırılması da Microsoft Office Excel programı ile mümkündür. Tek yapılması gereken öndeki boşlukları kaldırma seçeneğini seçip aktif hale getirmektir.