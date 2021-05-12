Excel nedir ve nasıl kullanılır? Excel kullanımı hakkında kısaca bilgi

Normalde çok fazla emek isteyen ve yapılması oldukça vakit alan hesaplama işlemleri Excel üzerinde sadece dakikalar içerisinde tamamlanabilir. Her türlü matematiksel işlemi fonksiyona dökebilme özelliği sayesinde otomatize olarak çalışabilir. Excel üzerinde yapılabilecek hesaplama işlemlerini neredeyse bir sınırı bulunmaz.

Excel Nedir ve Nasıl Kullanılır?

1985 yılında Mac işletim sistemi için çıkan ve daha sonrasında 1989 yılında Windows işletim sistemi için düzenlenen tablolama uygulaması Excel’dir. Yapısı gereği Excel neredeyse her türlü matematiksel işlemi bilgisayar aracılığı ile daha kolay bir şekilde yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu gelişmiş özellikleri sayesinde zamandan ve emekten oldukça kazandıran Excel ayrıca üstün bir görselleme becerisine sahiptir. Excel kullanabilmek için bilinmesi gereken ilk şey temel fonksiyonlar olup öğrenildiği takdirde birçok kolaylığı da beraberinde getirir. Günümüzde en çok kullanılan Excel hesaplama fonksiyonları aşağıdaki gibidir;

l Toplama

l Çıkarma

l Bölme

l Çarpma

l Ortalama

l İstatistik

Yukarıda yer alan formülleri el ile yazılabileceği gibi ayrıca otomatik olarak yapmak da mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek Excel üzerinde yapabileceğiniz neredeyse her türlü işlemi daha kolay bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz.

l Yapılması gereken ilk şey hesaplama yapılacak boş bir Excel çalışma sayfası oluşturmaktır.

l Daha sonrasında üst kısımda yer alan “Formüller” sekmesine gelin.

l Bu sekme üzerinde her türlü basit ve komplike hesaplama işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

l Daha karmaşık işlemler yapmak istiyor ve var olan formüller içerisinde bunu bulamıyorsunuz yapmanız gereken şey ”Formüller” sekmesi altında yer alan “Işlev Ekle” seçeneğini kullanmak olacaktır.

Excel Kullanımı Hakkında Kısaca Bilgi

Oldukça gelişmiş bir arayüze sahip olan en güzel sadece hesaplama işlemlerini kullanmak için değil aynı zamanda bu işlemleri görsel hale getirmek için de iyi bir yöntemdir. Bilindiği üzere etkili görsel sunumlar yapabilmek için grafik oldukça iyi bir araçtır. Excel üzerinde yapmış olduğunuz hesaplamaları kolay bir şekilde grafik haline getirebilir ve çalışmalarınızın sunumunu daha etkili şekilde yapma imkanı bulabilirsiniz. Herhangi bir hesaplama işleminden sonra bu işlemi grafik haline getirmek için yapmanız gerekenler;

l Grafik haline getirmek istediğiniz hesaplamanın yer aldığı hücreyi seçmek

l Sayfanın üst kısmında yer alan ”Giriş” sekmesine tıklamak

l “Grafik” sekmesine girip halihazırda bulanan şablonlardan birisini kullanmaktır.

Excel üzerinde yapabileceğiniz bir diğer şey ise otomatik hesaplamalar oluşturmaktır. Basit bir kod dizisi ile herhangi bir veritabanında data çekmek ve bunları otomatik bir şekilde rapor haline getirmek mümkündür. Oldukça komplike bir işlem olduğu ve her veritabanı için farklı bir kod dizi gerektiğinden standart bir uygulaması yoktur.

Oluşturulan bu otomatik raporlama işlemini aynı zamanda daha etkili bir sunum haline getirebilmek için PowerPoint uzantısına dönüştürebilirsiniz. Özellikle üç boyutlu grafik oluşturduktan sonra oluşan otomatik raporları daha etkili bir şekilde sunabilmek için kolaylık sağlayan bu yöntem etkili görsel sorumları da beraberinde getiriyor.

Çeşitli ihtiyaçlara doğrusunda yine bir veri tabanından otomatik olarak çekilen dataları metin haline getirebilmek de mümkündür. Microsoft Word uzantısı ile kolaylıkla oluşturabileceğiniz bu metin dosyasını Excel üzerinden dönüştürme imkanınız bulunuyor. Özetlemek gerekirse Excel sadece basit hesaplamaları yapabilen bir uygulama değil çok gelişmiş bir algoritmaya sahip olan ve birçok yerde otomatik olarak çalışan tablolama yazılımıdır.