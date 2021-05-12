Excel formülleri nelerdir? Excelde formül yazma ve en çok kullanılan formüller ile kodlar

Excel formülleri sayesinde normalde oldukça zaman alan işlemleri kolay bir şekilde yapmak mümkündür. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve ortalama başta olmak üzere birçok istatistik, mühendislik ve finansal işlemleri formüller aracılığı ile yapabilirsiniz.

Excel Formülleri Nelerdir?

Excel formülleri herhangi bir matematik işlemini bilgisayara anlatabilmek için kullanılan yöntemdir. Bilgisayardaki gelişmiş hesap makinesi olarak da bilinen Excel bu formüller aracılığı ile neredeyse her türlü hesaplamayı kolaylıkla yapılabilmekte. Oluşturduğunuz verilerden sonra bu verileri istediğiniz matematik işlemini kullanarak sonuca uygun hale getirebilirsiniz.

Excelde Formül Yazma ve En Çok Kullanılan Formüller ile Kodlar

Excel üzerinde formül yazmak için bilmeniz gereken belirli başlı kurallar bulunur. Bu kurallar aşağıdaki gibi olup temel düzeyde formül oluşturmak isteyen herkesin dikkat etmesi gereken noktalar arasında yer alır.

l Eşittir (=) : Formül yazmadan önce kullanılması gereken ve her formülü bir karşılığı olması adına kullanılan karakter. Yapılacak işlem ister toplama ister ortalama olsun formülü yazmaya eşittirle başlamak zorunludur.

l Virgül (,) : Herhangi iki hücre için işlem yapılacaksa kullanılacak olan karakter virgüldür. Virgül Excel programlama dilinde sadece iki hücre için işlem yapıldığı durumlarda kullanılır.

l Noktalı Virgül (;) : Birden fazla hücre için işlem yapılacağı durumlarda ise noktalı virgül kullanılarak zamandan ve karakterden tasarruf etmek mümkündür.

l Parantez (): Hücreleri belirtilmek ve oluşabilecek karmaşıklığı önleyebilmek adına yapılacak her türlü formül işleminde parantez kullanmak okumayı kolaylaştıracaktır.

Yukarıda yer alan dört temel karakter formül oluşturabilmek için kullanılması gerekenler arasında bulunur. Bu formülleri üst kısımda bulunan adres çubuğuna yazabileceğiniz gibi sonucu görmek istediğiniz hücreye de yazabilirsiniz. Konuyu daha iyi anlayabilme içinse aşağıda yer alan örneklere göz atabilirsiniz.

Toplama İşlemi: A1 ve B1 hücreleri içerisinde yer alan iki farklı rakamı toplamak istediğinizi düşünelim. Bunun için oluşturulması gereken formül aşağıdaki gibidir.

=TOPLA(A1,B1)

Örnekte görebileceğiniz üzere öncelikle eşittir ile başlayıp daha sonrasında getirecek işlemi büyük harfler ile girmeniz gerekir. Ardından parantez açıp hangi hücrelerde işlem yapılacağını belirterek devam edilir. Bu örnekte iki farklı hücre kullanıldığı için hücreler arasında sadece virgül kullanılmıştır. Eğer C1 ve D1 hücrelerini de bu örneği dahil edersek 4 farklı hücre için toplama işleminde kullanılacak formül;

=TOPLA(A1;D1) olur.

Toplama yapılacak bütün hücreleri tek tek belirtmek yerinde noktalı vürgül kullanarak karakterden tasarruf etmek mümkündür.

Çıkarma İşlemi: Herhangi bir işletmenin karını hesaplamak için Excel yazılımını kullandığını düşünelim. Bunun için bilinmesi gereken değişkenler gelir ve gider olarak öne çıkar. A1 hücresinde gelir ve B1 hücresinde gider tutarının yer aldığını düşünecek olursak oluşacak formül;

=ÇIKAR(A1,B1) olur.

Bu oldukça temel bir çıkarma işlemi olup daha komplike işlemlerde yapılması gereken farklı durumlar bulunur. Birden fazla gelir ve birden fazla gider bulunan senaryoda öncelikle gelir ve gider için ayrı ayrı toplama daha sonrasında çıkarma yapmak doğru olacaktır. İki farklı gelir ve üç farklı gider kalemi için hesaplama yapılacak olursa;

A1 ve A2 gelir

B1, B2 ve B3 gider durumunda oluşacak formül;

=TOPLA(A1,A2) gelir sütununu A3 hücresine atayın

=TOPLA(B1;B3) gider sütununu B4 hücresine atayın

Toplam kar için formül: =ÇIKAR(A3,B4)