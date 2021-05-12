Excel dosyası açılmıyor ne yapmalıyım? Açılmayan Excel dosyalarını kurtarma yöntemleri

Excel Office programlarından olup pek çok işlemin uygulandığı bir programdır. Excel üzerinde oluşturulmuş veya kaydedilmiş bir sayfanın açılmaması durumu söz konusu olduğunda kullanıcılar oldukça zorlanmaktadır.

Excel Dosyası Açılmıyor Ne Yapmalıyım?

Microsoft Excel açıldıktan sonra bozuk bir çalışma kitabı algılar ise otomatik olarak dosya kurtarma modu başlatır ve çalışma kitabını onarmaya çalışmaktadır. Eğer dosya kurtarma modu açılmaz ise başka yöntemler ile bu dosyayı açmak mümkündür. B durum ile karşılaşan kişiler aşağıdaki yöntemleri adım adım takip edebilir:

- Microsoft Excel sayfasında dosya sekmesinde aç seçeneği tıklanmalıdır.

- Bozuk çalışma kitabının bulunduğu konum ve klasör tıklanmalıdır.

- Aç iletişim kutusunda bozuk olan çalışma kitabı seçilir.

- Aç düğmesinin yanında bulunan oku sekmesi tıklanır.

- Daha sonra aç ve onar seçeneği tıklanır.

- Fazla çalışma kitabı serisini kurtarmak için onar seçeneği seçilmelidir.

- Onar komutu verileri onarmaz ise çalışma kitabındaki değerleri ve formülleri ayıklamak için veri ayarları tıklanmalıdır.

Otomatik ve elle onarım işlemlerinin işe yaramaması durumunda verilerin kurtarılması için bazı yöntemler bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların kaybolmaması için çalışma kitabının otomatik bir kopyasını kaydetme veya zaman zaman kurtarma dosyası oluşturma gibi önlemler de alınabilir.

Açılmayan Excel Dosyalarını Kurtarma Yöntemleri

Verilen Microsoft Excel programında kurtarmak için bazı yöntemler uygulanabilir. Bunlardan birisi çalışma kitabını en son kayıtlı sürüme döndürme yöntemidir. Çalışırken değişikliklerin kaydedilmesinden önce çalışma kitabı bozulur ise çalışma kitabının son kayıtlı sürümüne dönülebilir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir:

- Dosya seçeneğinden aç sekmesi tıklanmalıdır.

- ​​​​​​​Microsoft Excel'de açık olan çalışma kitabının adı çift tıklanmalıdır.

- Çalışma kitabının yeniden açılması için Evet seçeneği tıklanmalıdır.

​​​​​​​Microsoft Excel programında çalışma kitabının açılmaması durumunda hesaplama ayarları otomatik yerine el ile değiştirilebilir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir:

- Dosya seçeneğinden yeni sekmesine tıklanmalıdır.

- Yeni başlığının altında boş çalışma kitabı seçilmelidir.

- Daha sonra dosya seçenekler sekmesi tıklanmalıdır.

- Formüller kategorisinde yer alan hesaplama seçeneklerinin altında el ile seçeneği belirlenmeli ve ardından tamam seçeneği tıklanmalıdır.

- Ardından dosya sekmesinden aç seçeneği seçilmeli ve bozuk çalışma kitabı bulunarak çift tıklanmalıdır.

- Bu işlemlerin ardından ​​​​​​​Microsoft Excel'de bozulmuş çalışma kitabı onarılacaktır.