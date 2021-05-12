Excel dosya uzantısı nedir? Excel uzantısı açma ve değiştirme işlemleri

Excel günümüzde en çok kullanılan Microsoft Office programları içerisinde yer alıyor. Özellikle başta farklı sektörlerdeki işler olmak üzere, aynı zamanda eğitim konusunda da yaygın kullanılmaktadır. Etkin bir düzenleme imkanı vermesi ile beraber aynı zamanda excel uzantısı üzerinden açma ve değiştirme işlemleri gerçekleşir.

Excel Dosya Uzantısı Nedir?

Bilgisayarda yer alan dosyaların hangi programa ait olduğunu anlamak için, uzantısına bakılır ve buna göre eşleştirme yapılır. Özellikle söz konusu Microsoft Office olduğunda, Excel uzantısı olarak, ‘xls’ uzantısı ön plana çıkmaktadır. Yani Excel dosyası olduğunu kanıtlayan uzantıya excel dosya uzantısı denmektedir. Bu doğrultuda excel dosya uzantısı hem, ‘xls’ olarak kullanılır hem de, ‘xlsx’ biçiminde ve ele alınır. Özellikle daha kapsamlı ve etkin kullanım doğrultusunda, Microsoft Office açısından 2003 yılından sonra, ‘xlsx’ uzantısı daha yaygın kullanılmaya başlandı.

Excel Uzantısı Açma İşlemleri

Genel olarak Excel dosyalarında uzantı görülmez. Zaten normal kullanıcıları Excel dosyalarında uzantıyı görmesine çok gerek yoktur. Ancak her türlü bilgiyi bilmek gerektiği günümüz şartları ele alındığında, pek çok kişi Excel uzantısı açma işlemini öğrenmeye çalışıyor.

- Bunun için öncelikle bilgisayar üzerinde klasör ve belgeler kısmına giriş yapın.

- Daha sonra düzenle sekmesinden klasör ve arama seçeneklerine giriş yapın.

- Bu doğrultuda bilinen dosya uzantıları dosyasını gizle kısmını çevrim dışı bırakın.

Bu şekilde görüldüğü gibi aşamalı olarak işlemleri yaparak kolayca Excel uzantısı açmak mümkün.

Excel Uzantısı Değiştirme İşlemleri

Bazı bilgisayarlarda yeni sürüm versiyon Excel kurulu olmadığı için, dosyalar açılmama durumu ile karşı karşıya kalabiliyor. Böyle durumlarda ise Excel dosyasının uzantısı değiştirmek, bilgisayardaki programa bağlı olarak Excel dosyasının açılmasına imkan vermektedir.

- Öncelikle elde bulunan Excel dosyası için farklı kaydet bölümüne giriş yapın.

- Bu bölümde diğer biçimler kısmına bağlantı kurun.

- Ardından bu kısımda yer alan Excel format ürünü yıllara bağlı olarak seçmek mümkün.

Bu işlemi yapmak suretiyle, ‘xlsx’ dosyası, ‘xls’ biçimine dönüştürülebilir. Tabii aynı zamanda bu işlemi gerçekleştirmek için özel programlar bulunuyor. Bu programları bilgisayara indirmek suretiyle, program üzerinden excel dosyasını açarak uzantıyı değiştirmek mümkün. Böylece birkaç dakika içerisinde ve kolay bir şekilde Excel dosyasını farklı bir uzantıya çevirme işlemi yapılabilir.