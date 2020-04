Evlerinde kalanların dijital oyunlara ilgisi arttı

Oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dijital oyun sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu dönemde, Türkiye'de özellikle günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40-50 artış gözlendiğini belirten Aydemir, "Bu oldukça yüksek bir rakam, aynı zamanda sektörün ekonomisini de oldukça canlandırdı. Hem kişi başı alım değeri hem de harcama yapan oyuncu sayısı arttı. Toplam oyun satışlarında yüzde 63'lük bir artış gerçekleşti." diye konuştu.

Aydemir, küresel raporlara göre dünya genelinde de video oyunlarına ayrılan zamanın yüzde 40 arttığına işaret ederek, akıllı telefon ve bilgisayar kullanımında büyük artışın görüldüğünü aktardı.

Aydemir, dünyada genelinde dijital oyunlarda yüzde 52, konsol satışlarında yüzde 155 artış olduğunu dile getirdi.

"Çevrim içi oyunlarda sıra beklemeler arttı"

Aydemir, bu dönemde evde kalınan sürenin mobil olarak ev dışında geçirilen süreyi kısıtladığına dikkati çekerek, "Akıllı telefonlarımızın her an ve her yerde yanımızda olması mobil oyunlar için büyük bir avantaj iken, evdeyken bilgisayar ve konsol oyunlarını oynamak özellikle sıkı oyuncular için daha iyi bir seçenek. Bu dönemde bilgisayar ve konsol oyunlarındaki ivmenin yükseleceğini söyleyebiliriz ama mobil popülaritesini korumaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi oyunların sunucuları üzerinde yoğunluk nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar konusuna da değinen Aydemir, şöyle devam etti:

"Oyun üreticileri bu tarz yığılmalara karşı hazırlıklıdır. Bir oyunun altyapısı sunucu sistemleri ileriye dönük hazırlanır ve gerektiğinde kapasite artırmak, sistem hazır olduğu için zor değildir. Çevrim içi oyunlarda teknik olarak erişim sorunu fazla olmamakla beraber doluluk oranı çok olduğu için sıra beklemeler bazı zamanlarda arttı diyebiliriz ama bu durum oyun sektöründe negatif etki yapmaz. Oyuncuların genellikle alışık olduğu bir durumdur."

"Tüm zaman oyunlara harcanmamalı"

Aydemir, oyunculara evde geçirdikleri tüm zamanlarını oyunlara harcamamalarını ve günlük rutinlerine farklı aktiviteleri de eklemelerini tavsiyesinde bulundu.

Oyun oynamayı abartmanın da zararları olabileceğinin altını çizen Aydemir, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz kitap okumak, çoğu zaman unutulan ama bugünlerde değeri daha çok anlaşılan aile büyükleriyle iletişimi güçlendirmek, film izlemek, çalışıyorlarsa işlerine sıkıca sarılmak gibi aktivitelere de yönelmeliler. Aileler için de eğer aynı ev içindeyseniz, gençleri daha iyi anlayabilmek adına onların ne oynadıklarına bakabilirler, anlamaya çalışabilirler. Bu iki jenerasyon arasındaki iletişimi de güçlendirecektir. Yine aileler gençlerimizin yaşlarına uygun oyunlar oynayıp oynamadığına da dikkat etmelidir."