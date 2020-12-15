Evlere kapandık, oyunlardan başımız kaldırmadık

Karantina günlerinde pek çok kişi dizi ya da film izliyor ya da oyun oynuyor. Oyun oynayanların büyük bir kısmı da bilgisayarları tercih ediyor. Bu kapsamda Epic Games ile birlikte dünyanın önde gelen oyun kütüphanelerinden biri olan Steam, yeni bir rekor kırdı.

Eş zamanlı çevrim içi kullanıcı sayısını 24.7 milyona çıkarmayı başaran Steam'de bu yoğunluğun önemli sebeplerinden biri de Cyberpunk 2077 oldu. Oyun, 10 Aralık tarihinde satışa sunulurken, uzun zamandır beklenen yapımı deneyimlemek isteyenler ekran başına kilitlendi.

Cyberpunk 2077'nin daha ilk günden eş zamanlı oyuncu sayısı 1 milyonun üzerine çıkarken, CS:GO'da da ciddi bir yükseliş göze çarpıyor.

Cyberpunk 2077, yapımcılığını CD Projekt Red'in üstlendiği rol yapma türündeki video oyunu olarak duyuruldu. The Witcher serisinde büyük bir başarı gösteren şirketin Cyberpunk 2077 isimli oyunu da bu nedenle büyük bir ilgiyle bugüne kadar beklendi.



Ancak oyun, pek çok hatayla beraber satışa çıktı. Bloomberg'te yayınlanan habere göre CD Projekt Red'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasındaki sorumluluğu üstlenirken, oyundaki hataların yeni güncellemelerle birlikte kaldırılması bekleniyor.

Ancak oyununun vaktinden erken geldiği de ortada. Oyunun daha geç çıkması ve hataların üzerinde çalışılması yapımcı şirket için çok daha akıllıca olabilirdi.