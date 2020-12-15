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Teknoloji
Haber Giriş: 15.12.2020 - 06:40 | Son Güncelleme:

Evlere kapandık, oyunlardan başımız kaldırmadık

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Evlere kapandık, oyunlardan başımız kaldırmadık
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Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Steam, yeni bir rekora imza attı. Karantina sürecinde evlerde geçirilen zamanın artması oyunlara olan ilgiyi artırınca Steam, eş zamanlı çevrim içi kullanıcı sayısını 24.7 milyona taşımayı başardı.

Karantina günlerinde pek çok kişi dizi ya da film izliyor ya da oyun oynuyor. Oyun oynayanların büyük bir kısmı da bilgisayarları tercih ediyor. Bu kapsamda Epic Games ile birlikte dünyanın önde gelen oyun kütüphanelerinden biri olan Steam, yeni bir rekor kırdı.

Eş zamanlı çevrim içi kullanıcı sayısını 24.7 milyona çıkarmayı başaran Steam'de bu yoğunluğun önemli sebeplerinden biri de Cyberpunk 2077 oldu. Oyun, 10 Aralık tarihinde satışa sunulurken, uzun zamandır beklenen yapımı deneyimlemek isteyenler ekran başına kilitlendi.

Cyberpunk 2077'nin daha ilk günden eş zamanlı oyuncu sayısı 1 milyonun üzerine çıkarken, CS:GO'da da ciddi bir yükseliş göze çarpıyor.

Cyberpunk 2077, yapımcılığını CD Projekt Red'in üstlendiği rol yapma türündeki video oyunu olarak duyuruldu. The Witcher serisinde büyük bir başarı gösteren şirketin Cyberpunk 2077 isimli oyunu da bu nedenle büyük bir ilgiyle bugüne kadar beklendi.

Evlere kapandık, oyunlardan başımız kaldırmadık

Ancak oyun, pek çok hatayla beraber satışa çıktı. Bloomberg'te yayınlanan habere göre CD Projekt Red'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasındaki sorumluluğu üstlenirken, oyundaki hataların yeni güncellemelerle birlikte kaldırılması bekleniyor.

Ancak oyununun vaktinden erken geldiği de ortada. Oyunun daha geç çıkması ve hataların üzerinde çalışılması yapımcı şirket için çok daha akıllıca olabilirdi.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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