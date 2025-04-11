Eviniz yeni bir robota hazır mı?

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Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı top şeklindeki robotu Ballie, sonunda piyasaya çıkacak.



Şirketin 2020 yılında duyurup, beş yıldır geliştirdiği Ballie'nin yeniden tasarlanmış bir sürümü CES 2024'te tanıtılmıştı.



Samsung'un "YZ eşlik robotu" olarak adlandırdığı robot, gerçekten üretilip, satışa çıkacak.



Peki Ballie ile ne yapabilirsiniz? Evin içerisinde dolaşıp, sizinle "doğal, konuşmaya dayalı" etkileşimlere girebilecek olan Ballie, anımsatıcı kurabilecek, eve gelen insanları kapıda karşılayabilecek ve size "iyi göründüğünüzü" ya da tişörtünüzü değiştirmeniz gerektiğini söyleyebilecek.

Evin içerisinde özgürce dolaşabilecek olan Ballie, sizi duyup, görebilecek.



Robotun tüm bunları yapabilmesini de Google Gemini'den alacağı YZ yetenekleri sağlayacak.



Yani Ballie'ye "bugün yorgun hissediyorum" derseniz, size enerji seviyenizi nasıl artırabileceğinize dair ipuçları verebilecek, daha iyi uyuyabilmeniz için çevreyi ayarlayabilecek.



Robotun ne kadar zeki olacağını görmek için, Samsung Galaxy S24 ya da daha yeni bir cihazı kullanmanız yeterli, zira bu telefonlar da YZ desteğini Gemini'dan alıyor.



Samsung'un şimdiye kadar paylaştığı az sayıdaki bilgiye bakacak olursak, robotun üzerinde bir projektör olma ihtimali de var.



Ballie, ABD ve Kore'de bu yaz piyasaya çıkacak. Fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.