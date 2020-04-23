Evini ofise çeviren KOBİ’lere özel destek

COVID-19 pandemisi, olağan hayatın yanı sıra iş yapış biçimlerini de önemli derecede etkiledi. Mastercard, salgın riskine karşı evlerin ofislere döndüğü ve dijitalleşmenin daha da önem kazandığı bu dönemde KOBİ’lerin ihtiyaç duyabileceği temel dijital çözümleri çok özel indirimlerle sunuyor.

Masterpass 1 yıl boyunca ücretsiz

Destek paketi çerçevesinde, Mastercard’ın dijital ödeme çözümü Masterpass, Eticsoft, ideasoft, ticimax ve T-soft gibi anlaşmalı altyapı sağlayıcılarla çalışan tüm KOBİ’lere 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunuluyor. KOBİ’ler, Alışverişlerin yoğun biçimde internet ve mobil platformlara kaydığı bugünlerde binlerce internet sitesi ve mobil uygulamaya maruz kalan tüketicilere güvenli ve hızlı alışveriş imkanı tanıyan Masterpass’le müşterilerine her alışverişte tekrar tekrar şifre girilmek zorunda kalınmayan hızlı, sade ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunabiliyor.

MasterKOBI, evini ofise çeviren işletmelerin ticari sürekliliklerinin devamı açısından kritik öneme sahip olan gereksinimleri de dijital akışta, indirimlerle sunuyor.

Ticari mobil telefon ve internet bağlantısı ile ofise gitmeden müşterilerin çağrılarını yanıtlamaya ve çalışanlar arası çağrı aktarımı yapmaya olanak veren Bulut Santralim hizmeti Mastercard Ticari Kart Sahiplerine 30 gün boyunca ücretsiz olarak sunuluyor. Uyumsoft tarafından geliştirilen ve farklı bankalardaki gelen ve giden ödemeleri görmeye imkan veren Banka Bakiyem de 20 gün ücretsiz olarak sunulurken, acil gönderilmesi gereken evraklar için banabikurye.com üzerinden gerçekleştirilen ilk gönderi ücretsiz verilirken, diğer gönderiler için yüzde 10 indirim uygulanıyor. Buna ek olarak ilk gönderim de ücretsiz gerçekleştiriliyor. Bu dönemde cep telefonu, tablet, notebook gibi elektronik cihazlarda karşılaşılabilecek sorunlarda kapıdan teslim imkanı veren Fixplan teknik servis hizmeti de yüzde 15 indirim ile sunuluyor.



Mastercard Hızlı Büyüyen Pazarlar Pazarlama Başkan Yardımcısı Ceren Turkben Kaya

KOBİ’lere yönelik destek paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hızlı Büyüyen Pazarlar Pazarlama Başkan Yardımcısı Ceren Turkben Kaya “Araştırmalar salgın döneminde KOBİ’lerin yaklaşık yarısının evden çalıştığını gösteriyor. Türkiye’de kayıtlı ticari işletmelerin yüzde 99,8’ini KOBİ’lerin oluşturduğu düşünülürse, bu yeni gerçeklik hem ülke ekonomisi hem de ticari sürekliliğin işletme seviyesinde devamı açısından önem arz ediyor. Biz de bu çerçevede KOBİ’lere ihtiyaç duydukları temel desteği sağlamak üzere en temel gereksinimlerinden yola çıkarak pratik ve kapsamlı bir paket oluşturduk. Hedefimiz ofislerini evlerine taşımak durumunda kaldıkları bu dönemde MasterKOBİ destegi ile iş süreçlerinin sorunsuz ve akıcı bir şekilde devam etmesine katkı sağlamak.” şeklinde konuştu.