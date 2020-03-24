Evinden çıkmayanlara App Store'dan uygulama önerileri

Evden çıkamayan çocukların kaliteli şekilde vakit geçirmesi, home office çalışması sona eren ebeveynlerin boş vaktini değerlendirebilmesi adına App Store, 'Evdeyiz' isimli özel bir koleksiyon açtı. İnsanları 'EvdeKal'maya teşvik eden Apple, popüler uygulamalarla kullanıcıların tanışmasını istiyor. Peki App Store'dan gelen öneride hangi uygulamalar var? Beraber bakalım:





Eğitim ve üretkenlik ile ilgili uygulama önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.





Mesajlaşma ve sosyal medya uygulama önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.



Üretim, üretkenlik ve diğer iş uygulama önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.





Sesli haber ve radyo uygulama önerileri için buraya tıklayın.



Spor ve antrenman uygulama önerileri için buraya tıklayın.



Meditasyon ve çeşitli sağlık uygulama önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.





Odaklanma ve uyku düzeni üzerine geliştirilen uygulama önerileri için buraya tıklayın.





Yoga ile ilgili App Store önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.



Yaşam tarzı ile ilgili uygulama önerileri için buraya tıklayın.



Online alışveriş ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayın.







Yemek tarifi ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayın.