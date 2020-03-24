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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:04,Son Güncelleme:/

Evinden çıkmayanlara App Store'dan uygulama önerileri

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Evinden çıkmayanlara App Store'dan uygulama önerileri
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Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinde salgının sona ermesini beklerken, diğer yandan da tüm günleri evde geçtiği için zaman geçirecek 'şeyler' arıyor. Bu kapsamda kullanıcılara bir dizi uygulama tavsiyesinde bulunan App Store, 'Evdeyiz' koleksiyonu altında bakın hangi uygulamaları öneriyor?

Evden çıkamayan çocukların kaliteli şekilde vakit geçirmesi, home office çalışması sona eren ebeveynlerin boş vaktini değerlendirebilmesi adına App Store, 'Evdeyiz' isimli özel bir koleksiyon açtı. İnsanları 'EvdeKal'maya teşvik eden Apple, popüler uygulamalarla kullanıcıların tanışmasını istiyor. Peki App Store'dan gelen öneride hangi uygulamalar var? Beraber bakalım:

Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Eğitim ve üretkenlik ile ilgili uygulama önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Mesajlaşma ve sosyal medya uygulama önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.
Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Üretim, üretkenlik ve diğer iş uygulama önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Sesli haber ve radyo uygulama önerileri için buraya tıklayın.
Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Spor ve antrenman uygulama önerileri için buraya tıklayın.
Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Meditasyon ve çeşitli sağlık uygulama önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Odaklanma ve uyku düzeni üzerine geliştirilen uygulama önerileri için buraya tıklayın.

Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Yoga ile ilgili App Store önerilerine ulaşmak için buraya tıklayın.
Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Yaşam tarzı ile ilgili uygulama önerileri için buraya tıklayın.
Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri

Online alışveriş ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayın.
Evinden çıkmayanlara App Storedan uygulama önerileri


Yemek tarifi ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayın.

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