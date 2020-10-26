Evelynn Counter (Ct) - Evelynn Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Evelynn Counter, suikastçı ve büyücü olarak bilinen, dul bırakan olarak tanımlanan bir karakterdir. İblis gölge yeteneği sayesinde çatışma dışına çıkabildiği zaman birkaç saniye dahi olsa iblis gölgeye bürünür ve kendini iyileştirmeye ya da kamuflaj görevi gören bu yeteneğiyle rakip birimlerin etrafında dolaşabilir. İkinci bir yeteneği olan nefret dikeni ile de rakip birimin bulunduğu bölgeye doğru bir saldırı gerçekleştirir ve ilk önüne çıkan hedefi etkisiz hale getirir. Yürek yakan yeteneğiyle de karşısındaki şampiyonu yavaşlatan ve lanetleyen Evelynn, bu yeteneğini kullandığı durumda da görünerek konumunu belli edebilir. Güçlü ve normal kırbaç olarak iki ayrı özellikte yeteneğe sahip olan Evelynn Counter, rakibini isabette işaretleyerek kırbaçlar ve oldukça yüksek boyutta bir can hasarının oluşmasını sağlar.

Evelynn Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Evelynn Counter, kendisi gibi büyücü olan rakip şampiyonlara karşı oldukça savunmasız durumdadır. Bu yüzden bu rakipler üzerinde kazanma şansının oldukça düşük olduğu kabul edilir. Büyücü olarak karşımıza çıkan Heimerdinger, Anivia, Ryze, Evelynn'e karşı oldukça güçlü olan şampiyonlardan birkaçıdır. Bunun haricinde suikastçı ve büyücü Kassadin ile savaşçı Rek'Sai Counter'da oyun içi avantajları bakımından Evelynn Counter'ın güçlü rakipleri arasındadır.

Evelynn Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Evelynn Counter karşı zayıf olan rakiplerin başında ölümşakıyan olarakta bilinen Karthus gelmektedir. Savaşçı ve büyücü olan Fizz ve Gragas Counter'da, Evelynn Counter karşı kazanma şansı oldukça düşük olan rakiplerdendir. Bunun haricinde kıyamet habercisi Fiddlesticks ve kuzeyin hiddeti Sejuani karakterleri de savunma bakımından Evelynn'e karşı zayıftırlar.

Evelynn Counter Karşı Öneriler

Evelynn Counter, işlevsellik, zırh ve büyü direncine sahip olan bu şampiyon, oyunun başlangıcından başlayan bazı problemler yaşayabilmektedir. Bu yüzden daha oyunun ilk evrelerinde rakibi Evelynn'e karşı hareket etmelidir. Evelynn'in sahip olduğu ormana baskınlar düzenleyerek, gücünü azaltabilir ve büyük bir hasar yaşatabilirsin. Ancak Evelynn Counter, oyunun ilerleyen dakikalarında gücünün büyük bir kısmını elinde bulundurabileceği için, rakibinin vereceği hasar oyunun daha ilk dakikalarında gerçekleşmelidir.