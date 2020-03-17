Eve kapananlara bedava oyun müjdesi

Epic Games, 19 Mart tarihine kadar bünyesinde bulunan 3 oyunu bedava dağıtacak. Anodyne 2, A Short Hike ve Mutazione isimli oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine eklemek isteyen kullanıcıların önce Epic Games'in konsolunu bilgisayarına indirmeleri, sonrasında da ücretsiz olarak üyelik açıp bu oyunları belirtilen tarihten önce alması gerekiyor. Kullanıcıların kütüphanelerine oyunu eklemesiyle birlikte oyunlar tekrar ücretli hale gelse de bu durum oyuncular için bir şey değiştirmeyecek ve ücretsiz olmaya devam edecek.

Anodyne 2D ve 3D oynanabilen bir oyun. Nano temizleyici olarak görev yaptığınız oyun süresince New Theland isimli adanın 3D olarak altını üstüne getirirken, Nano Vakum ile de zihne girip zinlarda mücadele ediyor ve oyunu bu kez 2D oynuyorsunuz.



A Short Hike ise eski DOS oyunlarını andıran, piksel tabanlı bir oyun. Oyun süresince Hawk Peak Vilayet Park'ını keşfetmeye çalışıyor ve gizli hazineleri ele geçirmek için mücadele veriyorsunuz.

Bu hafta bedava olan bir diğer oyun ise Mutazione. Hasta olan dedesini tedavi ettirmek için yol arayan kahramanımız, Mutazione adında bir topluluğa uğruyor ve hayatı değişiyor. Grafikleri oldukça başarılı.

19 Mart saat 18:00'den itibaren belirtilen oyunlar tekrar ücretli hale gelecek.