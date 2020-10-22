Evden çalışmaya geçildi, e-imzaya olan talep arttı

Konu hakkında konuşan uzman Can Orhun, yaptığı açıklamada, şirket ve bireylerin zaman, iş gücü ve maliyet kayıplarından dolayı imzalarını dijitale taşımayı tercih ettiklerini belirterek, evden çalışmanın e-imzaya olan talebi artırdığını ifade etti.

Evden çalışma yöntemini tercih eden şirketlerin, onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için çözüm arayışına girdiğine dikkati çeken Orhun, "İmza süreçlerini zamandan ve mekandan bağımsız hale getiren e-imza, kağıt tabanlı imzalama süreçlerinin yavaş ve yapısı gereği pahalı oluşu gibi dezavantajlarını ortadan kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu.