MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEvden çalışmaya geçildi, e-imzaya olan talep arttı
GeriTeknoloji Evden çalışmaya geçildi, e-imzaya olan talep arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Evden çalışmaya geçildi, e-imzaya olan talep arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evden çalışmaya geçildi, e-imzaya olan talep arttı
Abone Olgoogle-news

Uzmanlar, evden çalışmanın e-imzaya olan talebi artırdığını belirterek, evden çalışma yöntemini tercih eden şirketlerin onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için çözüm arayışına girdiğine dikkat çekiyor.

Konu hakkında konuşan uzman Can Orhun, yaptığı açıklamada, şirket ve bireylerin zaman, iş gücü ve maliyet kayıplarından dolayı imzalarını dijitale taşımayı tercih ettiklerini belirterek, evden çalışmanın e-imzaya olan talebi artırdığını ifade etti.

Evden çalışma yöntemini tercih eden şirketlerin, onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için çözüm arayışına girdiğine dikkati çeken Orhun, "İmza süreçlerini zamandan ve mekandan bağımsız hale getiren e-imza, kağıt tabanlı imzalama süreçlerinin yavaş ve yapısı gereği pahalı oluşu gibi dezavantajlarını ortadan kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oppo Reno4 serisi kutudan çıkıyor Oppo'nun geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdiği ve Türkiye'de büyük ilgi görmesi beklenen Reno4 Serisi'ni kutularından çıkarıyoruz. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle