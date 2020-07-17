Evden çalışmaya başladık, 178 GB sınırını aştık

Türk Telekom abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı ve 178 GB’a ulaştı. Ocak-Mart 2020 arasındaki ilk üç aylık data kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB oldu. Nisan-Haziran 2020 arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 195 GB’a yükseldi.



Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sırasıyla; yüzde 52 ile Muğla, yüzde 49 ile Malatya ve Antalya, yüzde 46 ile Mersin ve Sinop abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu.



Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “2020’nin ilk altı ayında mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı.” dedi.



