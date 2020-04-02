Evden çalışma dönemi kulaklık satışlarını artırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sağlık ve güvenlik tedbiri alanlar kendini çoktan evlerine hapsetti bile. Durum böyle olunca, evden çalışanların ve uzaktan eğitim alanların sayısı da artış gösterdi. Özellikle Mart ayı süresince artan teknolojik ürün satışları, son iki haftadır tırmanış gösteriyor.

Ofis ve gaming kulaklıkları satışı arttı

Bircom verilerine göre; ofis ve çağrı merkezi kulaklıklarında %40 oranında bir artış yaşanırken, gaming kulaklıklarında %20 gibi bir artış gözlemleniyor. Ek olarak; evde müzik dinleme deneyimini iyileştirmek isteyen kullanıcılar da kulaklık ve hoparlör satışlarını %23 oranında artırmış durumda.

Online ders takip edenler ve evden çalışmaya devam edenlerin yanı sıra, gündemin oluşturduğu endişeden kaçmak ve keyifli vakit geçirmek için dijital oyunlara yoğun ilgi gösterenler de dijital dünya nimetlerinden faydalanıyor. Bircom araştırmalarına göre evde kalınan süre boyunca, hem evden çalışmak hem uzaktan eğitime katılmak amacıyla kullanılmak üzere, tercih edilen kulaklıklardan biri de Sennheiser PC ve Sennheiser SC serisi oldu.

Okulların 30 Nisan’da açılması planı, şirket çalışanlarının da bu dönemde işbaşı yapacağı sinyallerini verirken, işverenleri de bu süreci devam ettirebilmek adına teknolojik ekipmana yatırım yapmaya yöneltmiş durumda.