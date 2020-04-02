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Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Evden çalışma dönemi kulaklık satışlarını artırdı

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Evden çalışma dönemi kulaklık satışlarını artırdı
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Bircom, dijital kullanım raporlarını açıkladı. Rapora göre, ofis ve çağrı merkezi ürünlerinden, gaming kulaklıklarına dek ürün satışları son iki haftadır ciddi bir artış gösteriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sağlık ve güvenlik tedbiri alanlar kendini çoktan evlerine hapsetti bile. Durum böyle olunca, evden çalışanların ve uzaktan eğitim alanların sayısı da artış gösterdi. Özellikle Mart ayı süresince artan teknolojik ürün satışları, son iki haftadır tırmanış gösteriyor. 

Ofis ve gaming kulaklıkları satışı arttı

Bircom verilerine göre; ofis ve çağrı merkezi kulaklıklarında %40 oranında bir artış yaşanırken, gaming kulaklıklarında %20 gibi bir artış gözlemleniyor. Ek olarak; evde müzik dinleme deneyimini iyileştirmek isteyen kullanıcılar da kulaklık ve hoparlör satışlarını %23 oranında artırmış durumda.

Online ders takip edenler ve evden çalışmaya devam edenlerin yanı sıra, gündemin oluşturduğu endişeden kaçmak ve keyifli vakit geçirmek için dijital oyunlara yoğun ilgi gösterenler de dijital dünya nimetlerinden faydalanıyor.  Bircom araştırmalarına göre evde kalınan süre boyunca, hem evden çalışmak hem uzaktan eğitime katılmak amacıyla kullanılmak üzere, tercih edilen kulaklıklardan biri de Sennheiser PC ve Sennheiser SC serisi oldu.

Okulların 30 Nisan’da açılması planı, şirket çalışanlarının da bu dönemde işbaşı yapacağı sinyallerini verirken, işverenleri de bu süreci devam ettirebilmek adına teknolojik ekipmana yatırım yapmaya yöneltmiş durumda. 

 

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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