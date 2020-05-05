Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayın

COVID-19 iş ve günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ya da vatandaşlara evde kal çağrısı yapılıyor. Bu nedenle birçok şirket çalışanlarına evden çalışma olanağı sunuyor. Ancak, uzun bir süredir şirketler uzaktan çalışma konusunda İK politikalarını ve BT altyapılarını düzenleseler de bu dönemde çalışmalarına hız kazandırmaları gerekti. Kuruluşlar evden çalışanlara destek sunarak iş yerlerinin üretken kalmasına ve verilerin siber saldırılara karşı korunmasını sağlamaya odaklandı. Şirketler altyapılarının uzaktan çalışmaya uygun olup olmadığını test ederken, çalışanlar da teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ev ortamında da ofiste olduğu gibi çalışmaya kendilerini adapte etmeye çalışıyorlar.



Siber güvenlik bu denli hayati bir önemdeyken Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, özellikle evde çalışmaya başlayan çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu; dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.





