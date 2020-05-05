Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayın
Milyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı.
COVID-19 iş ve günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ya da vatandaşlara evde kal çağrısı yapılıyor. Bu nedenle birçok şirket çalışanlarına evden çalışma olanağı sunuyor. Ancak, uzun bir süredir şirketler uzaktan çalışma konusunda İK politikalarını ve BT altyapılarını düzenleseler de bu dönemde çalışmalarına hız kazandırmaları gerekti. Kuruluşlar evden çalışanlara destek sunarak iş yerlerinin üretken kalmasına ve verilerin siber saldırılara karşı korunmasını sağlamaya odaklandı. Şirketler altyapılarının uzaktan çalışmaya uygun olup olmadığını test ederken, çalışanlar da teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ev ortamında da ofiste olduğu gibi çalışmaya kendilerini adapte etmeye çalışıyorlar.
Siber güvenlik bu denli hayati bir önemdeyken Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, özellikle evde çalışmaya başlayan çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu; dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
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