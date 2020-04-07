Evden çalışanların bağlantı hızını artırması için 11 ipucu

COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla tüm dünyada birçok şirket personeli evden çalışmaya başladı, öğrenciler ise online eğitimi deneyimliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zyxel Satış Mühendisi Kerem Kırkıç bu yeni disipline hızlıca adapte olmamız gerektiğine dikkat çekti.

Kırkıç sözlerine şöyle sürdürdü:

“Hem öğrenciler, hem de iş dünyası profesyonelleri için; evden verimli çalışmak ülkelerin geleceği ve ekonomi için büyük önem arz ediyor. İnsanların sadece işine ve eğitimine odaklanması için tasarlanan ofis ve okullar yerine birçok dikkat dağıtıcı unsurun bulunduğu evlerde verimli çalışmak mümkün.”

Evde yapılacak birkaç ufak düzenlemeyle evden de ofisteki kadar etkili çalışılabileceğini söyleyen Kırkıç pratik tüyoları şöyle sıraladı:

1) İnternet Hızını Kontrol Edin

Anlık olarak internet hızınızı görebileceğiniz birçok servis bulunmakta. Bunlar arasında en doğru sonuçları verenlerden biri de SpeedTest.net sayfasıdır. Bu internet sitesinden faydalanarak internet hızınızı ölçebilirsiniz. Eğer çok düşük bir hızla karşı karşıya kalıyorsanız, mutlaka servis sağlayıcınızla bağlantı kurup, test yapılmasını talep edebilirsiniz. İnternet hızı testi sonrası aldığınız hizmet size yeterli değilse servis sağlayıcınız ile görüşüp hızı artıracak bir üst pakete geçiş yapabilirsiniz.

2) 802.11ac Modem

Eğer işiniz çalışırken bilgisayar kullanımını gerektiriyorsa evinizde gerekli yazılımları ve donanımları sağladıktan sonra güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor. İnternet hızını / WiFi performansını artırmak için ise öncelikle 802.11b/g/n router / modem kullanıyorsanız, yapmanız gereken ilk şey bir üst modele geçmek olabilir.

802.11ac, eski kablosuz standartlarına göre daha hızlıdır. Bu yeni teknoloji, veri transfer hızının 802.11bgn’den 3 kat daha hızlanmasına imkan sunar ve internet bağlantınızı güçlendirir. Öte yandan 802.11ac router / modem çift bant işlevselliği de sunar.

3) Modem Konumlandırma

Evde kullandığınız modemin konumu, ağ performansınızda büyük bir rol oynar. Routerınızı veya modeminizi ağ performansını optimize etmek amacıyla evinizin açık ve merkezi bir yerinde konumlandırın. CloudCheck gibi mobil uygulamalar ile evinizdeki en güçlü sinyal olan yeri belirleyebilir,ölü bölgeleri rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Böylece maksimum ağ performansı için en uygun alanı bulabilirsiniz. Ayrıca modem veya router üzerindeki antenleri, ekstra bir kablosuz yayın bölgesi elde etmek için hareket ettirebilirsiniz.



4) Kanalı Değiştirin

Bant üzerinde routerın sunduğu seçeneklere ( 2.4 GHz, 5 GHz vb. ) bağlı olarak, kanalları ayarlamak için bazı alternatifleri deneyebilirsiniz. Piyasada ücretsiz olarak kanalları belirlemenize yardımcı olan birkaç araç bulunuyor. Böylece kapasitesini aşmamış bir kanal seçerek bağlantınızı en üst noktaya taşıyabilirsiniz.



5)Kablosuz Ağınızı Kilitlemeyi İhmal Etmeyin

Ağ güvenliği, performans için önemlidir. Davetsiz misafirlere karşı önlem alın. Kullandığınız WiFi’a siz farkında olmadan bir başkası da dahil olabilir.Örneğin, apartmanınızdaki komşunuz sizin ağınıza bağlanabilir ve haberiniz olmadan HD filmler indirebilir. Bu duruma engel olmak için Wi-Fi ağınız için WPA2 koruma ayarlarını aktif edin.

6) Mesh Teknolojisi Destekli Ürünler ile WiFi Performansını Artırın

Piyasada mesh teknolojisini destekleyen birçok ürün bulunuyor. Bunlardan birini internet üzerinden satın alabilir ve evde internet kapsama alanını genişletebilirsiniz. Örneğin evlerde ultra yüksek hızda ve güvenli internet erişimi için uygun Mesh cihazlar tercih edebilirsiniz.

7) Ağınızı Genişletin

Kablosuz internetin çekmediği noktalar için eviniz de ekstra bir access point konumlandırabilirsiniz. Kablosuz köprü ya da ağınızı genişletmek için yineleyici (repeater) olarak kullanabilirsiniz.

Ek bir access pointin konumlandırılması ile evinizde daha önce sinyal iletim imkanı olmayan bölgeler için Wi-Fi sinyali sağlayabilirsiniz. İnternet hızı, bağlanan cihazların tipi ve sayısı gibi durumlara göre; köprü işlemi, ışık hızında bir bağlantı sunamaz ancak Wi-Fi sinyal alanını genişletir.

8) Kablosuz Menzil Genişletici

Evlerde modem veya router genelde salonda konumlandırıldığı için; ebeveynler bu odada çalışırken internet erişiminde sorun yaşamayabilir. Ancak kendi odalarından online olarak derse katılan öğrenciler, zaman zaman bağlantı sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Böylesi durumlarda bir kablosuz ağ genişletici ile evdeki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

Evde ya da ofiste mevcut modem ya da router’ı değiştirmeden kablosuz internetin kapsama alanını artırmayı sağlayan aynı zamanda bağlantı hızını ve kalitesini de en uç noktaya taşıyan kablosuz menzil genişleticiler, tek tuşla kolayca aktif hale gelebiliyor. Kablosuz genişletici cihazların kurulacağı lokasyon, verimlilik için önem taşıyor.

9) Web Tarayıcıyı, Güvenlik Yazılımları ve İşletim Sistemini Güncelleyin

Basit bir önlem olarak gibi gözükse de kullandığınız web tarayıcıyı güncellemek size avantaj sağlayabilir. Güncel olmayan bir web tarayıcı hem güvenlik, hem de hız açısından sorun çıkarabiliyor. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ya da Opera fark etmeksizin web tarayıcınızı her daim en güncel sürümde tutmaya özen gösterin. Hem bant genişliği verimliliği, hem de daha güvenli kullanım için web tarayıcı, güvenlik yazılımları veişletim sisteminizi güncelleyin.



10) Web Tarayıcı Önbelleğini Temizleyin

Web tarayıcılarda zaman içinde şişen önbellek, herhangi bir internet sayfalarına erişimde sorun çıkarabiliyor. Bu nedenle “Ayarlar” üzerinden belirli periyotlarla cache şeklinde de geçen önbelleği temizlemeyi ihmal etmeyin.



11) Web Tarayıcıdaki Araç Çubuklarını Silin

Araç çubukları her ne kadar işimizi kolaylaştırsa da ne yazık ki bir yandan da web tarayıcıları hantallaştırabiliyor. Bu da internet deneyiminin zedelenmesine neden oluyor. En azından karantina döneminde evde olduğunuzda web tarayıcılardaki araç çubuklarını silip daha basit ve sade bir uygulama haline getirebilirsiniz.