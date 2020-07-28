Evden çalışanlar siber saldırıların hedefi olmadıklarına inanıyor

Anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 42,8’i, özel işleri için de şirket tarafından sağlanan cihazları kullanıyor. Diğer bir deyişle, katılımcıların yarısı kişisel aktivitelerini kurumsal cihazlarda sürdürüyor. Kurumsal cihazlarda günlük ve kişisel işlerin sürdürülmesi kullanıcıyı kimlik avına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Bugün, kötü amaçlı yazılımlar çeşitli kanallar ve farklı kılıklarda yayılmaya devam ederken bu davranışın kimlik avına kurban gitmek konusunda ciddi bir risk teşkil ettiği unutulmamalı. Online film izleme sitelerinde konumlanmış sahte bağlantılardan orijinal olmayan bir çevrim içi alışveriş web sitesine kadar, kimlik avı saldırıları her yerde kullanıcıları tuzağa düşürmeyi bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 32,6’sı, evden çalıştıkları için siber saldırıların hedefi olmadıklarından eminler. Görünen o ki internette çok sayıda siber risk bulunduğunun farkındalar, ancak istatistikler önlem almaya odaklanmadıklarını gösteriyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 24’ü bu siber tehditlerin farkında olduklarını ancak yine de ekstra önlem almadıklarını ifade ediyor.



Kriz henüz bitmedi. Pandemi süreci bu şekilde devam ettikçe, ofislerdeki çalışan sayısının sınırlandırılması gibi kısıtlamalar da söz konusu olmaya devam edecek. Aslında bunun altında yatan tek sebep pandemi değil, uzaktan çalışma rutini artık “üretkenlik”le eş değer bir kavrama dönüşmüş durumda. Evet, evden çalışma modeliyle çalışanların sağlığını korumak mümkün fakat aynı zamanda, büyük şirketler tarafından iş ve üretkenlik anlamında da daha verimli bir model olarak görülmeye başlandı. Çünkü, özellikle son aylarda, verimsiz bir dönem geçirip zorlanan şirketler için evden çalışma modeli, bir anlamda, maliyetleri kısmayla da eş değer. Güvenli bir gelecek için tüm sektörlerde, tüm şirketler siber güvenliği göz önünde bulundurmalı. Risklerin farkında olmalı ve hem çalışanlarının sağlığını hem de şirketin varlıklarını korumak için en iyi çözümleri sağlamalılar. Çalışanlar da siber güvenlik riskleri konusunda çok iyi eğitilmeli.

Şirketlerin tahsis ettiği dijital cihazları kullanan kişiler için de koşullara uygun bir siber güvenlik çözümü ihtiyacı doğuyor. Küçük ve orta ölçekli iş yerleri, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmayı düşünebilirler fakat bu çözümün onların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış olması gerektiğini de unutmamalılar. Bu süreçte Kaspersky, KOBİ’lerin kendilerini koruma altına alırken özellikle ihtiyaç duyacağı çözümleri de dahil eden Kaspersky Small Office Security çözümünü 3 aylığına ücretsiz olarak sunuyor. Kaspersky’nin KOBİ’lerin ihtiyaçlarını hedefine alan bu aracını buradan indirmek mümkün. Öyle ki Kaspersky Small Oﬀice Security, çalışanlar işlerini yaparken işletmeyi güvende tutmak için ev bilgisayarı korumasının basitliğini özel olanaklarla birleştiriyor.

Ayrıca kişisel cihazlar için Kaspersky, Kaspersky Total Security çözümünü 30 günlüğüne ücretsiz olarak sunuyor. Siber güvenlik son derece önemli ve şirketlerin hassas verilerini riske atmak gibi bir seçenekleri olmamalı. Bu bir ilandır...