Evden çalışan şirketlere dört anahtar öneri

Verileri kullanılabilir kılmak: Evde uzun süreli çalışmalarda üretkenlik kaybını en aza indirmek için çalışanların ofiste çalışırken kullandıkları tüm dosyalara, araçlara, uygulamalara ve bilgilere erişmeleri gerekir. Hibrit bulut altyapısı kullananan kuruluşların BT ekipleri tüm verilerin, tüm depolama ortamlarında çalışanların tamamen kullanılabilir ve erişilebilir olmasını sağlamak için Bulut Veri Yönetimini benimsemelidir.

Düzenli veri yedekleme: Düzenli yedekleme yapmak, çalışanların oluşturdukları verilerin çalıştıkları yerden bağımsız olarak her zamanki gibi esnek bir şekilde depolanmasını ve yönetilmesini sağlamak adına şirketler için hayati önem taşır. Bunun için düzenli olarak test edilen ve uygulanan yedekleme ve felaket kurtarma planı yapılmalıdır. CIO'ların belirli bir VPN üzerinden erişim sağlayan departmanların potansiyel etkilerini planlamaları bu planlara bir örnek olarak gösterilebilir.

Güvenli sanal ofisler: Daha fazla çalışanın evden çalıştığı bu dönemde şirketler için veri güvenliği çok önemli hale geldi. Bu durum verileri güvenlik açısından riske sokabileceği gibi aynı zamanda kötü niyetli saldırıların da artışını da tetikleyebilir. İşletme yönetimleri ve BT ekipleri siber suçluların oltalama saldırılarıyla ağa erişme riskini azaltmak için, şirketlerin çalışanlarını siber güvenlik uygulamaları konusunda eğitmeli ve bilinçlendirmelidir. Ayrıca uzak iş istasyonlarının uç noktaları güvenli hale getirmek için yedeklendiğinden, koruyucu ve güncel bir anti-virüs programı yüklendiğinden emin olunmalıdır.

Otomasyonu benimsemek: Evden çalışanı desteklemek ve siber güvenliği sıkılaştırma ile ilgili masa başında destek sağlayan BT ekiplerinin yoğunlaştığı noktada, önemli iş sürekliliği prosedürlerinin otomatikleştirilmesi ileri görüşlü CIO’lar tarafından düşünülmesi gereken bir konu olmalıdır. Yedekleme çalışıtırılırken veya güvenlik açıkları ve tehditler için ağ izlemeleri yapılırken, yeni bir zorlukla karşılaşılaşıldığında otomasyon BT ekibinin en iyi ekip arkadaşı olmalıdır.



