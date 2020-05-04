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A.A.
Haber Giriş: 04.05.2020 - 06:59,Son Güncelleme:

Evden astronomi etkinlikleri düzenleyenler ödüllendirilecek

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Evden astronomi etkinlikleri düzenleyenler ödüllendirilecek
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Türk Astronomi Derneği (TAD), internet üzerinden çeşitli astronomi etkinlikleri düzenleyenleri ödüllendirecek.

TAD Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların bugünlerde evde kalmalarının zorunlu olduğunu belirtti. 

Bu süreçte meraklıların astronomiden ve bilimden uzaklaşmamaları için Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) "Evden Çevrimiçi Astronomi Ödülleri" etkinliği düzenlediğini belirten Küçük, internet üzerinden evden yürütülebilen eğlenceli, eğitici, özgün ve çekici etkinliklerin ödüllendirileceğini ifade etti.

Kampanya hakkında bilgi veren Küçük, organizasyonun TAD'ın üye ve Türkiye temsilcisi olduğu IAU'nun Astronomi Bilim-Toplum Ofisi tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Yarışmanın "En Yaratıcı Etkinlik", "En İyi Aile Etkinliği", "En Başarılı Çevrimiçi Etkinlik", "En Çok Etkinlik Düzenleyen Grup", "Kitlesel Katılım" olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirileceğini anlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Uluslararası Astronomi Birliği, bilim, toplum uzmanlarının, eğitimcilerin, amatör ve profesyonel astronomların ve astronomi meraklılarının internet üzerinden astronomi etkinlikleri yürütmelerini ve katılmalarını istiyor. Her seviyeden deneyime sahip astronomi meraklıları çevreleriyle internet üzerinden bağlı kalabilecekleri etkinlik düzenlemeye davet ediliyor. Bu etkinlikler bir kişinin teleskobundan yapacağı bir yayın, sanal toplantılar, planetaryum gösterimleri, çevrimiçi astronomi yarışmaları gibi etkinlikler olabilir. Yarışmada, birincilik ödülü her kategoride 600 avro, her kategoride ikincilik ödülü ise 300 avro. Her kategoride ilk 10' a girenlere IAU'nun astronomi bilim, toplum, eğitim dergisi Capital Journal'ın basılı haline 4 yıllık abonelik verilecek. Ayrıca etkinlik düzenleyen herkese katılım sertifikası verilecek."

Prof. Dr. Küçük, etkinliklerin 1 Nisan-31 Temmuz tarihlerinde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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