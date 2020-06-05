Logitech'ten evden daha verimli çalışmak için öneriler

Evde düzenli ve rahat bir çalışma alanı oluşturmak, çalışmaya başlamayı sağlayacak önemli bir motivasyon kaynağıdır. Temiz ve düzenli bir çalışma ortamı, ferah bir atmosfer ve şık teknolojik aksesuarlar çalışmayı destekler.

Ne var ki çoğu öğrenci, ailesi veya arkadaşlarıyla yaşarken sınırlı bir alana sahip. İşte çalışmak için en iyi yeri bulmanın birkaç temel adımı...

Pencereye yakın veya bahçeyi gören doğal ışık alan bir yer seçilebilir. Doğal ışık ruh halini ve enerji seviyesini büyük ölçüde iyileştirirken, online derslerde daha iyi görünmeyi sağlar.

Evde ilgilenilmesi gereken en kritik araç internet bağlantısıdır. İnternet hızının online dersler sırasında kesilmemesi için gereken minimum indirme hızı 8 Mbps, yükleme hızı ise 1,5 Mbps’dir.

Eğitim için doğru teknolojik aksesuarları seçme

Doğru çalışma alanını belirledikten sonra doğru teknolojik aksesuarları seçmek verimliliğe katkı sağlar.

Web kamerası ile görüntünün netliği artırılabilir. İyi bir webcam ile düşük kalitedeki bir dizüstü bilgisayar kamerasının yerini iyi şekilde doldurabilir.

Çalışmak için doğru mouse ve klavyeye sahip olmak önemlidir. Tez ve makale yazan öğrenciler, bir ergonomik klavyeyi dizüstü bilgisayarına göre daha rahat bir alternatif olarak düşünülebilirler. Bilek ağrılarına çözüm getiren uygun mouse ve klavye setleri, bilek desteği ve bölünmüş tuşlu tasarımıyla bileklerdeki ve kollardaki kas gerginliğini azaltıyor.

Bir matematik öğrencisi, daha hızlı çalışmak için ekstra programlanabilir düğmeler ve kaydırma tekerleği olan bir fare seçebilir.

Bir ödev üzerinde birlikte çalışan öğrenciler belge paylaşım uygulamalarıyla denemeler yapabilir. Örneğin; Google E-Tablolar gibi gelecekteki işyerlerinde kullanacakları araçları öğrenmeye başlamaları öğrenciler için iyi bir fırsat olabilir.

Odağı korumak ve üretken kalmak

Doğru çalışma alanı ve teknoloji aksesuarlarına sahip olmak iyi bir başlangıçken, evde çalışmaya uyum sağlamak biraz çaba gerektirir. Üretken ve stressiz kalmayı sağlamanın da birkaç basit ama etkili yolu bulunuyor: