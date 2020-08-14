Evde klima bakımı ve temizliği için nelere dikkat etmeli?

Yaz aylarında klimaya talepler artsa da doğru klima satın almak kadar bu klimaların doğru kullanımı ve bakımı da oldukça önemli. Bir klima ne kadar doğru seçilirse seçilsin verimlilik ve enerji tasarrufu açısından doğru şekilde kullanılması ve belli aralıklar ile bakımının yapılması, filtresinin temizlenmesi gerekiyor.

Samsung Electronics, yayınladığı rehberde klima sahiplerine hem klimalarını en doğru şekilde kullanabilmeleri hem de bakım ve temizliklerini yapabilmeleri için önemli tavsiyelerde bulunuyor.



Klimanızın iyi soğutması için yapmanız gerekenler

Klimalarda bulunan hızlı soğutma modu, odayı istediğiniz ayardaki sıcaklığa hızlıca düşürmek için hava sıcaklığında ani bir değişiklik sağlıyor. Uygun ayarları yapmanıza rağmen klimanızın set sıcaklığının yanlış olduğunu fark ederseniz, şu koşulları kontrol etmeniz öneriliyor.

Set sıcaklık ayarlarını yapın: Ortam sıcaklığının yeterince soğuk olmadığını hissettiğinizde, seçimi yapılan set sıcaklığının doğru olarak ayarlanıp ayarlanmadığından emin olmak için klima kumandanızı kontrol edin. İdeal konfor sıcaklık değeri 23 ila 25 ⁰C aralığındadır. Ayrıca odadaki tüm kapıların ve pencerelerin kapalı olmasının, oda içerisindeki ısınının korunmasında önemli bir etken olduğunu unutmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde klimanızdan nominal soğutma performansını alamayabilirsiniz.

Klima çevresindeki engelleri ortadan kaldırın: İç ünitenin veya dış ünitenin önünde engeller varsa, ürün üflediği havayı tekrar emiş yapabilir. Bu durumda gerekli soğutma performansını sağlayamaz.



Oda alanına ve bina bileşenlerine göre seçim kapasitesini göz önünde bulundurun: Klima kapasitesi oda büyüklüğüne göre düşük ise oda sıcaklığını düşürmek daha fazla zaman alabilir. Bu nedenle, odanızın alanı ile uyumlu bir klima kullanmalısınız. Odanızın alanı ile karşılaştırıldığında yetersiz kapasiteye sahip bir klima kullanırsanız, ev soğumayabilir ve yüksek elektrik faturasına yol açabilir.

Hava filtresini kontrol edin: İç ünite filtresinde çok fazla toz birikirse, klimanız yeterli miktarda hava emişi yapamaz. Bu durum, oda sıcaklığında soruna sebep olabilir. Her 2 haftada bir veya klimanızda uyarı belirdiğinde, iç ünite ekranında CF ekran kodu belirdiğinde, filtreyi temizlemeniz büyük fayda sağlayacaktır.



Klimalarda filtre temizliği nasıl yapılır?

1. Duvar tipi klimalarda filtre temizliği

Filtreyi üniteden tırnaklarını kaldırarak çıkarın,

Filtredeki tozu veya birikintiyi gidermek için yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge kullanın,

Filtrede çok fazla toz varsa, filtreyi yaklaşık 30 dakika sabunlu suda bırakın ve ardından durulayın,

Filtreyi duruladıktan sonra iyi havalandırılmış bir yerde kurutun ve son olarak filtreyi yeniden takın.

Bu adımları uygularken hava filtresini sert kıllı fırçalarla veya diğer sert temizlik araçları ile ovmamaya özen gösterin.

Ayrıca hava filtresi tamamen kurumazsa veya kapalı (veya nemli) alanda kurutulursa kötü bir koku da oluşabilir. Bunun yanı sıra kuruturken hava filtresini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve saç kurutma makinesini kullanarak kurutmayın.

2. Salon tipi klima filtrelerinin temizlenmesi

İnverter salon tipi modelde bulunan hava filtresi, gelen havanın içerisinde bulunan toz partiküllerinin yakalanmasını sağlar. Bu filtre yıkanabilirdir. Hava filtresi temizliği için aşağıdaki adımları izleyin.

Hava filtresinin temizlenmesi

Hava emiş panelinin üst kısmını tutun ve yavaşça öne doğru çekin. Hava filtresini çekerek çıkarın.

Çalışma esnasında paneli açmayın. Arızaya veya elektrik tehlikesine yol açabilir.

Elektrikli süpürge veya su ile tozu giderin,

Filtreyi gölgeli bir alanda tamamen kurutun,

Hava filtresini iterek tamamen sabitlenmesini sağlayın.

Hava filtresini 2 haftada bir temizlemeniz faydanıza olacaktır.

Kaset tipi iç ünitelerde filtrelerin temizlenmesi

Hava emiş bölümünde bulunan ızgarayı kapak üzerinde yazılı bulunan yerlere basarak açın,

Ön ızgarayı ayırın. Ön ızgarayı 45 derecelik açıyla tutun, hafifçe yukarı kaldırın ve ızgarayı ileri doğru çekin.

Hava filtresini tutun ve hafifçe iterken yukarı kaldırın, ardından filtreyi ileri doğru çekin.

Filtreyi elektrikli süpürge veya yumuşak fırça ile temizleyin, toz fazlaysa musluk suyu altında durulayın ve havalandırılmış bir yerde kurutun,

Temizlenen hava filtresini iyi havalandırılmış bir yerde kurutun, hava filtresini yeniden takın.

Bu işlemden sonra aşağıdaki adımları uygulayarak hava filtresini sıfırlayın.

Kablolu uzaktan kumandası olan iç ünite için Filtre Sıfırla düğmesine basın.

Kablosuz uzaktan kumandası olan iç ünite için Seçenekler veya Filtre Sıfırla düğmesine basın ve ardından Ayarla düğmesine basın.



