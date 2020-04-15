Evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanları #BuMamaBenden ile doyuyor
Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü Yarını Kodlayanlar projesinde kodlama eğitimi alan çocuklar, sokak hayvanları aç kalmasın diye tweet’le çalışan bir mama kabı tasarladı.
Belirli Vodafone mağazalarının önünde bulunan mama kapları sayesinde sokak hayvanları, Twitter kullanıcılarının evden çıkmadan atacakları tek bir tweet’le beslenebiliyor.
#BuMamaBenden nasıl çalışıyor?
Çocukların sokak hayvanları için kodladığı mama makinelerinin çalışma mekanizması oldukça basit. Twitter’dan #BuMamaBenden etiketiyle her tweet atıldığında makineye komut veriliyor ve kaplar otomatik bir şekilde doluyor. Veteriner onaylı mamalarla hem kediler hem de köpekler beslenebiliyor.
Sağlığımız için evde kaldığımız bugünlerde siz de #BuMamaBenden etiketiyle tweet atabilir, sokak hayvanlarını evinizden doyurabilirsiniz.