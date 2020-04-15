Evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanları #BuMamaBenden ile doyuyor

Belirli Vodafone mağazalarının önünde bulunan mama kapları sayesinde sokak hayvanları, Twitter kullanıcılarının evden çıkmadan atacakları tek bir tweet’le beslenebiliyor.

#BuMamaBenden nasıl çalışıyor?

Çocukların sokak hayvanları için kodladığı mama makinelerinin çalışma mekanizması oldukça basit. Twitter’dan #BuMamaBenden etiketiyle her tweet atıldığında makineye komut veriliyor ve kaplar otomatik bir şekilde doluyor. Veteriner onaylı mamalarla hem kediler hem de köpekler beslenebiliyor.



Sağlığımız için evde kaldığımız bugünlerde siz de #BuMamaBenden etiketiyle tweet atabilir, sokak hayvanlarını evinizden doyurabilirsiniz.