Evde kalanlara Apple Music'ten sürpriz koleksiyon: "Birlikte Daha Güçlü"

Bugünden itibaren sizi Apple Music’teki Birlikte Daha Güçlü koleksiyonu aktif hale geldi. Burada, içinde bulunduğunuz duruma uygun, rahat etmenize ve motivasyon bulup odaklanmanıza yardımcı olacak veya yalnızca bütün bunları kafanızdan atmaya çalışırken ettiğiniz danslara eşlik edecek yepyeni çalma listeleri bulabileceksiniz.

Çeşitli türlerden şarkılarla dolu yeni çalma listeleri arasında şunlar bulunuyor:

Buzları Eriten Romantik R&B Hit’leri - Bazen birisinin sizin için taşıdığı anlamı ancak zor koşullar altındayken anlayabilirsiniz. Peki duygularınızı, karşınızdaki kişiyi şaşkınlığa uğratmadan nasıl anlatabilirsiniz? Belki müziğin yardımı olabilir.

R&B ve Hip Hop’la Evde Çalışma Keyfi - Uzaktan çalışabilen şanslı kişiler için motivasyonu yakalamak her zaman çok kolay olmayabilir. Neyse ki nerede olursak olalım amacımıza ulaşmamız için bize ilham veren hip hop şarkıları yanımızda. İşlerinizi evden sürdürmek için ihtiyacınız olan motivasyonu Drake, Kanye West ve Ace Hood’un şarkılarıyla bulacaksınız.

Aşk Dolu Pop Şarkılarıyla Enerjini Yükselt - Bazen dışarıdan gelen tüm sesleri susturup gerçekten sevildiğinizi hissederek moral bulmak isteyebilirsiniz. Özellikle de bunun gibi zamanlarda. Jonas Brothers, Ariana Grande, Maroon 5 ve diğer birçok sanatçının bazen yüksek tempolu ama her zaman gününüze canlılık katan bu muhteşem pop şarkılarıyla, dünyanın neresinde izolasyonda olursanız olun kendinizi sıcak ve neşeli melodilere bırakabilirsiniz.



Evdeki Okulunda Hip Hop Ritimleri - Okulların kapalı olduğu ve öğrenimin evde devam ettiği bu dönemde, ödevleri tamamen bir kenara bırakmak oldukça kolay. KAYTRANADA, Pueblo Vista ve daha birçok sanatçının hafif tempolu nostaljik hip hop ve elektronik ritimleri ders çalışmanıza yardımcı olacak. Çünkü arka planda size eşlik eden bir ritmin asla zararı olmaz.

Oturma Odasında Dans Partisi - Oturma odanızdaki dans partisi vermenin en güzel yanı, ister ailenizle ister yalnızken yapabilmenizdir. Hatta bunun için bir oturma odanızın olmasına bile gerek yok. Tones and I, Maren Morris ve diğer yıldızların kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bu pop ve dans ritimleriyle, bulunduğunuz yeri hemen sosyal mesafeyi korumaya uygun bir Cumartesi gecesi partisine dönüştürün.

R&B ve Indie Eşliğinde Astral Yolculuk - Evde kapalı kalmış olabilirsiniz ama yolculuğa çıkmanın başka yolları da var. Flying Lotus ve Tame Impala gibi elektronik, indie ve R&B dünyasının vizyoner isimlerinden oluşan bu etkileyici çalma listesi, bir süreliğine evden ayrılmayacak olsanız bile sizi çok uzaklara götürecek.

Sosyal Mesafeyi Partiye Dönüştür - Güçlü bir nakarat, bugünlerde birbirimizden kilometrelerce uzakta, evlerimizde kapalı kalsak da zor olanı başarıp aynı anda aynı duyguları yaşadığımızı hissettirerek birbirimize yakınlaşmamızı sağlayabilir. Tüm aileye hitap eden hit şarkılarla dolu bu çalma listesi, bütün oturma odalarını bir konser alanına dönüştürecek.



Spor Salonunu Eve Getir listesinde evinde ister cardio, yoga ya da dans ile antrenman yapmaya devam edenleri motive edecek dopdolu listeler sunuyor.

Ayrıca tüm ailenin birlikte keyifli vakit geçirebileceği Ailece Eplence listelerinde tüm aile için Pop, çocuk şarkıları, ailece dans partisi, çocuklar için video klipler, çocukların çok sevdiği filmlerden ve dizilerden müzikler, Disney listeleri hatta ninniler bile bulunuyor.

Evde işine ya da yeni hobisine ya da öğrenmeye dikkatini vermek isteyenler için Evde Odaklanma Zamanı koleksiyonu içinde bulunan Ders Çalışırken, Huzur Veren Müzik, Caz ile Rahatlayın, Kütüphane Seçkisi, %100 Konsantrasyon ve sevdiğiniz müzik türlerine uygun sakin listeler bulunuyor.

Eğitimlerine evlerinde devam eden öğrenciler için Ders Çalışma Zamanı, Evde Ders Zamanı, Kafa Rahatlatan şarkılar da Birlikte Daha Güçlü koleksiyonunda bulunan liste seçkilerinden bazıları.

Zengin müzik listeleriyle Birlikte Daha Güçlü odasında bulunan şarkı listeleri, izlemeye doyamayacağınız video klipler ve daha fazlası düzenli olarak güncellenecek. Odaya buradan ulaşabilirsiniz.

Apple Music bütün bunların yanı sıra mutlu eden, gülümseten, eşlik etmekten kendinizi alamayacağınız, sevdiğiniz şarkılarla dolu yeni ve kişiye özel Harekete Geç! Miksi’ni ve evden çalışanlara mükemmel şekilde eşlik edecek Ev Ofisinde Pop Rüzgarı çalma listesini kullanıma sundu.

Apple Music’in yeni kişiye özel Harekete Geç! Miksi, mutlu eden, gülümseten, eşlik etmekten kendinizi alamayacağınız, çok sevdiğiniz şarkılarla dolu. Harekete Geç! Miksi, Apple Music’in yapay öğrenme algoritmalarından yararlanıyor ve tüm zamanların yüksek enerjili favori şarkılarıyla editörlerimizin bayılacağınızdan emin olduğu birkaç yeni şarkıyı bir araya getirerek sadece size özel mükemmel bir çalma listesi sunuyor. Harekete Geç! Miksi, tüm dünyadaki Apple Music abonelerine sunuluyor. Bu çalma listesini kişiye özel Favoriler, Yeni Müzik, Rahatlama ve Arkadaşlar miksleriyle birlikte Sizin İçin sekmesinde bulabilirsiniz. Çalma listesi, her Pazartesi yenileniyor. Her hafta yeni şarkıların eklenmesi için kişiye özel Harekete Geç! Miksi’nizi arşivinize ekleyin.



Evden çalışanlar için Ev Ofisinde Pop Rüzgarı çalma listesi iş gününüze mükemmel şekilde eşlik edecek. Evden çalıştığınız bugünlerde yeni çalışma arkadaşlarınız olan The Weeknd, Post Malone, Dua Lipa, Ed Sheeran gibi sanatçıların parçaları için hemen dinlemeye başlayın.



Ayrıca tüm Apple cihazlarında sunulan Apple Music Canlı Şarkı Sözleri özelliğiyle sevdiğiniz tüm şarkılara eşlik edebilirsiniz. İster hafif ister yüksek perdeden söylenen şarkılar dinleyin, Apple Music’te şarkı sözlerini söylendiği anda eşzamanlanmış görebileceksiniz.