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Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Akıllı Telefon#Evcil Hayvan#Petphone
Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:50

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın ilk "evcil hayvanlar için akıllı telefonu" tanıtıldı.

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İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde birbirinden ilginç ürünler tanıtılmaya devam ediyor.
Bunlardan biri de, GlocalMe'nin tanıttığı "PetPhone" oldu.

"PetPhone" dünyanın ilk "evcil hayvanlar için akıllı telefonu" olarak tanıtıldı.

Tabii ki cihazı bu şekilde adlandırmak cesur bir adım, fakat cihaz bu ismi biraz olsun taşımayı hak ediyorsa, ilgi büyük olabilir.

UZAKTAN EVCİL HAYVANINIZA BAĞLANMA FIRSATI 

Peki cihazı kullanan kediniz veya köpeğiniz sizi nasıl arayacak? PetPhone, evcil dostunuzun miyavlaması ya da havlaması gibi hareketlerine göre programlanabiliyor.

Eğer kediniz ya da köpeğiniz rahatsız olmuş gibiyse, cihaz sizi uyarıyor ve uzaktan bağlanıp, sesinizle hayvanı yatıştırabilmenize olanak sağlıyor.

Tabii bunun için, evcil hayvanınızın hoparlörden gelen sesinize de alışma sürecinden geçmesi gerekebilir.

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SAĞLIK VERİLERİNİ TAKİP İMKANI 

İletişimin dışında, PetPhone sensörleri sayesinde evcil hayvan sahiplerine, minik dostlarının sağlık durumlarını takip etme imkanı da sağlıyor.

Hatta cihaz içerisinde bulunan GPS, Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileri ile onu devamlı takip edebilmeniz de mümkün.

Bakalım bu ilginç cihaz piyasada gerçekten tutunabilecek mi?

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#Akıllı Telefon#Evcil Hayvan#Petphone

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