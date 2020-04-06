'Ev Hayat Dolu' dedi, Facebook grubu kurdu

Koronavirüs salgını neticesinde bu grubu kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Ev Hayat Dolu grubunu kurma fikri, koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de ilk görülmeye başladığı günlerden itibaren yaşları 70’i geçmiş olan anne ve babamın süreçten psikolojik olarak nasıl etkilendiklerini görmemle ortaya çıktı. Hayatları boyunca bir amaç uğrunda çalışmış ve bir şeyler yaparak, çevrelerindeki insanları eğiterek ülkemize katkıda bulunmuş, her zaman doğruyu yapmaya gayret göstermiş ve yaşlarına aldırış etmeden hep aktif kalmayı savunmuş bu iki insanı eve hapsolmuş şekilde, hiçbir şey yapamıyor olarak görmek beni derinden etkiledi.

Yani grubu kurma fikri aslında çok yakın çevremden etkilenmemle ortaya çıktı. Fikrine çok değer verdiğim birkaç arkadaşımın da desteğiyle grubumuzu kurmaya karar verdik.

Neden Facebook üzerinden bu grubu oluşturdunuz?

Facebook grupları bana kalırsa insanların seslerini duyurabildikleri, kendileriyle aynı fikirlere sahip insanlarla bir arada olabildikleri ve bundan da önemlisi bu fikirleri hayata geçirebildikleri nadir alanlardan. İnsanlar bu gruplarda daha proaktif olabiliyorlar. Özellikle de şu an yaşadığımız küresel sağlık krizi ve karantina durumunda, bu gruplar eminim ki birçok insana bir dayanışma, sosyalleşme ve ‘birlikte olma’ alanı sunuyor.

Ev Hayat Dolu grubumuzu Facebook üzerinden hayata geçirmiş olmamızın en büyük sebebi de Facebook’taki toplulukların diğer alanlara kıyasla daha bireysel bir ifade şekline, bilgi alışverişine ve dayanışmaya elverişli olması. Tüm bunlar olurken, platformun dijital okuryazarlığı ve şeffaflığı artırıyor olmasını da bir başka avantaj olarak görüyorum.





İlgi düzeyini nasıl buluyorsunuz? Beklentiniz nedir?

İlgi düzeyi beklediğimizden çok daha yüksek açıkçası; o yüzden doğru bir iş yaptığımız konusundaki inanç daha da pekişti ve bu beni çok mutlu ediyor. Daha yolun başındayız; ancak, bu süreçte grubumuz sayesinde ortaya çıkan ilham verici dayanışma örnekleri, bize koronavirüs salgınıyla hem küresel çapta, hem de ülke olarak mücadeleye devam edeceğimiz önümüzdeki süreç için umut veriyor.

Bu ilham verici hikayelere örnek olması adına 18 seneyi aşkın bir süredir yurtdışında yaşayan Kamuran Zens isimli bir üyemizden gelen mesajı paylaşmak isterim: “Teyzem 70 yaşında, Istanbul Moda’da oturur. Eniştem, geçirdiği bir operasyondan ötürü hastanedeydi. Ani bir haberle koronavirüsü için alınan önlemler çerçevesinde taburcu edilmesi gerektiği haber verildi. Sonrasında hastanın bakımı, değişen alışveriş ihtiyacı, ofis işleri için yeni bir organizasyon gerekliliği, birden değişiverdi bütün işler. Hemen “Ev Hayat Dolu” grubuna yazdım. Takip eden dakikalar içinde çok güzel insanlar mesajlar gönderip, harekete geçtiler. Bu hızlı geri dönüş ve destek çok kıymetli oldu bizim için.

Bu platformda dikkatimi çeken başka mesajlar da oldu: Evde zorlu bir sınava hazırlanan çocuğu için destek arayana pedagojik önerilerde bulunan, ilginç eğitim programlarına ücretsiz erişimden haber veren, alışverişten ev hayvanlarının bakımına kadar yardım teklif eden, evde bilgisayarıyla veya teknik alt yapı ile sorun yaşayanlara destek verebileceğini duyuran, insanın içini rahatlatan içtenlikle yazılmış notlar bırakanlar... içimizi güven doldurdunuz. Hislendik. Şükrettik.”

Dediğim gibi, bu örnekler bana doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kurucu ekip üyelerimiz arasında sosyal medya konusunda benden çok daha deneyimli, bilgili ve sezgileri güçlü arkadaşlarımız var. Onların da bana söylediği kadarıyla çok iyi gidiyoruz.

Açıkçası beklentim demeyelim ama umudum yüksek. Her ne kadar şu anda bir sayı vererek nazar değdirmek istemesem de, eğer bu ivmelenmede gidersek bir ay içerisinde 1000 üyeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

Yurt dışında bu gruba benzer örnekler var mı?

Yurtdışında bizim grubumuza benzer örnekler var. Özellikle Avrupa ve Amerika’da daha mahalli ve spesifik konularda çalışan benzer gönüllü gruplar var. Onlar bizden 1-2 hafta daha ileride açıkcası ama içerik olarak biz daha spesifik konularda yardim sağlamayı amaçlıyoruz.

Ev hayat Dolu şu anda daha şehir bazında çalışıyor, amacımız üye yelpazemizi yeterince arttırdıktan sonra mahalle düzeyine inebilmek ve yardımları ihtiyaçlarla daha çabuk ve etkili bir şekilde sahada tamamlayabilmek. Ama daha o noktaya gelebilmemiz için biraz daha zaman ve emek lazım.

Grup faaliyetlerinden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Her katılan üye nasıl bir katma değer olarak gruba fayda sağlıyor?

Gruba üye olmak isteyen kişilere üç tane soru soruyoruz. Böylelikle katılacak olan üyelerin yardım mı etmek istediklerini, yoksa bir ihtiyaçlarının mı olduğunu öğreniyor ve hangi bölgede bulunduklarına göre yakın çevredeki yardımseverleri ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyoruz. Şu anda ana faaliyetlerimiz bu şekilde. Bununla beraber, bu yardımları gıda, eğitim, psikolojik destek ve diğer baslıklara böldük. Böylelikle farklı ihtiyaçları olanlara sunacağımız yardımı hızlandırmayı hedefledik.

Grubumuzun amacı tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan izolasyon sürecinde kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kişilerle, aynı bölgede olup onlara yardım etmeye gönüllü kişileri bir araya getirerek herkesin bu süreci daha iyi ve toplumla bağlarını koparmadan geçirmesini sağlamak.

Özellikle 65 yaş üzeri ve yalnız yaşayan kişilerin market ve eczane gibi temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandıkları bu günlerde, yardım etmeye gönüllü olan herkes grubumuza dahil olarak bulunduğu bölgede neler yapabileceğini öğrenebiliyor.

Facebook, kurulan bu özel gruba nasıl destek oluyor?

Facebook zaten kendi içinde kuvvetli bir sosyal bilince sahip. Biz grubu açtıktan çok kısa bir süre sonra Facebook yönetimi COVID-19 ile ilgili dünya genelinde 400 kadar gruba destek sunmaya karar vermiş ve bu gruplardan biri de biziz.

Bu destek kapsamında, Facebook biz grup yöneticilerine grup yönetimi, grupla ilgili oluşabilecek teknik sorunlar ve diğer konular hakkında hem mobil hem de web platformları üzerinden geri bildirimler ve destek sağlıyor. Uzun vadede gerçekten çok yarar sağlayabileceğimiz bir destek olduğunu düşünüyorum.