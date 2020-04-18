Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Ets 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
2012 yılında çıkarılan Euro Truck Simulator 2 oyunu ülkemizde yoğun bir ilgi görmektedir. Euro Truck Simulator 2 oyunu için cihazlarda bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Peki Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? ETS 2 için kaç GB boş alan olmalıdır? İşte, merak edilen tüm sistem gereksinimi detayları.
Euro Truck Simulator 2 oyunu ülkemizde özellikle tır ve uzun yolculuk oyunu sevenler için sıklıkla talep gören oyunlardan birisidir. Fakat bu oyunun Windows, MAC OS X ve SteamOS+ için farklı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Windows işletim sistemi için ise cihazların belirli bir sistem gereksinimleri bulunmaktadır.
SCS Software tarafından geliştirilmiş bir kamyon oyunudur. Günümüz Avrupa’yı temel almıştır. 7 adet oynanabilir kamyon markası bulunmaktadır.
Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri
Euro Truck Simulator 2 oyunu için cihazlarda bulunması gereken sistem gereksinimleri açıklanmıştır. Kendi cihazınızın sistemi ile karşılaştırabilirsiniz. Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri 2 şekilde açıklanmaktadır. Bunlar önerilen ve minimum sistem gereksinimleridir. Minimum sistem gereksinimleri aşağıda açıklanmaktadır.
- İşletim sistemi Windows XP/Vista/7 veya 8 olmalıdır.
- İşlemcisi Dual Core CPU 2.4 GHz olmalıdır.
- Belleği 2 GB RAM olmalıdır.
- Grafik kartı 256 MB'dan fazla GeForce 7600 GT-class veya daha üst bir seviyede olmalıdır.
- Boş alan 4 GB HDD kullanılabilir alan olmalıdır.
- Direct-X 10 olmalıdır.
- Ses Direct-X ile uyumlu olmalıdır.
Euro Truck Simulator 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:
- İşletim sistemi Windows 7 veya 8 olmalıdır.
- İşlemcisi Dual Core CPU 3.0 GHz olmalıdır.
- Belleği 4 GB RAM olmalıdır.
- Grafik kartı 1024 MB GeForce GTS 450-class veya daha üst bir seviyede olmalıdır.
- Boş alan 10 GB HDD kullanılabilir alan olmalıdır.
- Direct-X 10 olmalıdır.
- Ses Direct-X ile uyumlu olmalıdır.
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