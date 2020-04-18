Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Ets 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Euro Truck Simulator 2 oyunu ülkemizde özellikle tır ve uzun yolculuk oyunu sevenler için sıklıkla talep gören oyunlardan birisidir. Fakat bu oyunun Windows, MAC OS X ve SteamOS+ için farklı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Windows işletim sistemi için ise cihazların belirli bir sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

SCS Software tarafından geliştirilmiş bir kamyon oyunudur. Günümüz Avrupa’yı temel almıştır. 7 adet oynanabilir kamyon markası bulunmaktadır.

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri

Euro Truck Simulator 2 oyunu için cihazlarda bulunması gereken sistem gereksinimleri açıklanmıştır. Kendi cihazınızın sistemi ile karşılaştırabilirsiniz. Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri 2 şekilde açıklanmaktadır. Bunlar önerilen ve minimum sistem gereksinimleridir. Minimum sistem gereksinimleri aşağıda açıklanmaktadır.

- İşletim sistemi Windows XP/Vista/7 veya 8 olmalıdır.

- İşlemcisi Dual Core CPU 2.4 GHz olmalıdır.

- Belleği 2 GB RAM olmalıdır.

- Grafik kartı 256 MB'dan fazla GeForce 7600 GT-class veya daha üst bir seviyede olmalıdır.

- Boş alan 4 GB HDD kullanılabilir alan olmalıdır.

- Direct-X 10 olmalıdır.

- Ses Direct-X ile uyumlu olmalıdır.

Euro Truck Simulator 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim sistemi Windows 7 veya 8 olmalıdır.

- İşlemcisi Dual Core CPU 3.0 GHz olmalıdır.

- Belleği 4 GB RAM olmalıdır.

- Grafik kartı 1024 MB GeForce GTS 450-class veya daha üst bir seviyede olmalıdır.

- Boş alan 10 GB HDD kullanılabilir alan olmalıdır.

- Direct-X 10 olmalıdır.

- Ses Direct-X ile uyumlu olmalıdır.