Euro İşareti Nasıl Yapılır, Başa Mı Sona Mı Konulur? Klavye İle Euro Sembolü Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Euro dışında dünya genelinde en çok kullanılan para birimleri ve işaretleri şu şekilde sıralanabilir. 1- Dolar ($) 2- Türk Lirası (₺) 3- Sterlin (£)

Euro İşareti Nasıl Yapılır?

Windows 10, 8, 7 ve Mac klavyelerde Euro işareti yapmanın iki farklı yolu vardır. Bu yöntemlerin kısa olanı iki tuşlu kombinasyonla yapılır. Euro işaretini yapmak için önce ''alt gr'' sonra ''E'' tuşuna basılması gerekir. (Tüm klavyelerde E tuşunun üstünde € sembolü vardır.)

Üçlü kombinasyonda ise önce ''alt'' sonra ''CTRL'' ve son olarak ''E'' tuşuna basılması yeterlidir.

Euro İşareti Başa mı, Sona mı Konulur?

Türkçe metinlerde, tüm para birimlerinin işaretinde olduğu gibi Euro işareti de belirtilen miktarın başına sonuna yazılır.

Örneğin: 1 € ya da 250 €

Aynı kural diğer para birimleri için de geçerlidir.

Örnekler: 20 ₺ (20 Lira) / 50 $ (50 Dolar)

Bununla birlikte resmi dili İngilizce olan ülkelerde bu kural geçerli değildir. Tüm Avrupa ülkelerinde Euro işareti miktarın sonuna değil başına yazılır.

Örneğin: € 10

Klavye ile Euro Sembolü Yapımı ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 ve Mac)

Klavyede Euro işaretini kopyalamak için önce CTRL sonra c tuşuna basmak yeterlidir.