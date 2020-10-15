Eufy HomeVac S11 Go kablosuz süpürge tanıtıldı

Teknoloji, etrafımızdaki pek çok eşyayı akıllandırırken, süpürgeler de değişim içine girmiş durumda. Kablosuz dikey süpürgeler, temizlik anlamında birçok problemi çözmeleri sebebiyle, temizlik anlamında daha sık karşılaştığımız ürünler arasında yer alıyor. Eski tip elektrikli süpürgeleri çalıştırmak için gereken kablo çıkartma ve prize takma gibi işlemlerle uğraştırmayan kablosuz dikey süpürgeler, şarj istasyonundan ayrıldığında çalışır hale geliyor.

Kablosuz olmaları, istendiğinde el süpürgesi olarak kullanılabilirken, uçlarının kolayca değiştirilmesi de önemli bir özellik.

Bu kapsamda pek çok şirket, yeni nesil süpürgelerini görücüye çıkarmaya başladı. Geliştirdiği aksesuar teknolojileriyle bilinen Anker tarafından üretilen120AW çekiş gücüne sahip HomeVac S11 Go da dikey tasarımlı bir süpürge. Ürün, üç farklı çalışma moduna sahip ve tek şarjla 40 dakikaya kadar temizlik yapabilmesini sağlıyor.



Çıkartılabilir pile sahip olan süpürge, istendiğinde prize takılarak kablolu olarak da temizlik yapma olanağı sağlıyor. Üründe ayrıca 650 ml’lik toz haznesi, 5 katmanlı filtreleme sistemi ve Dual Vortex teknolojisi yer alıyor.