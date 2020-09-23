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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 23.09.2020 - 06:06 | Son Güncelleme:

Etiyopya rotayı uzaya çevirdi, ikinci uydusunu fırlatıyor

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Etiyopya rotayı uzaya çevirdi, ikinci uydusunu fırlatıyor
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Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, ilk uydusunu fırlatmasının üzerinden bir yıl geçmeden uzaya ikinci bir uyduyu göndereceğini duyurdu.

Uzay Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü Dr. Solomon Belay, yaptığı açıklamada, Çin'deki bir uzay istasyonundan aralık ayında fırlatılacak uydunun yaklaşık 2 milyon dolara mal olduğunu belirtti. 

Belay, "ET-SMART-RSS" adını taşıyan 12 kilogramlık uydunun tarım faaliyetlerine yardımcı olacağını ve geçen yıl sonunda gönderilen ilk uydunun göremedeği yerlere erişim sağlayacağını aktardı.

Gelirinin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan kazanan ülke, son yıllarda karşılaştığı küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak için uyduya ihtiyaç duyuyor.

Sahra Altı Afrika'da Gana, Nijerya, Güney Afrika ve Ruanda gibi çok az sayıda ülkenin uzayda uydusu bulunuyor.

Etiyopya, 10 yıl içerisinde uzaya 7 uydu fırlatmayı planlıyor. 

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