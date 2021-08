Et İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Mail İşareti Yapımı Ve Kısayol Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Bilgisayar kullanımı günümüzde her geçen gün artış göstermektedir. Bilgisayar kullanımı için öğrenilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de bilgisayar klavyesini öğrenmek olarak ifade edilebilir. Bilgisayar klavyesini öğrenmek bir takım işaretleri yapmak ve kısa yolları kullanmak için gerekli olarak görülmektedir.

Et İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayar klavyesi kullanılarak yapılan işaretler arasında en fazla kullanılanlardan birisi de et işareti olarak ifade edilebilir. Et işareti ''@'' yapmak için klavyede iki farklı tuşa aynı anda basılması gerekmektedir. Klavye de ''Q'' harfinin bulunduğu tuşta aynı zamanda ''@'' sembolünü de görebilirsiniz. Ancak sembolün ortaya çıkması için aynı anda ''Alt Gr'' tuşuna da basmanız gerekmektedir. Yani et işareti yapabilmek için Q + Alt Gr tuşlarına aynı anda basılması gerekir.

Bilgisayar Klavyesi ile Mail İşareti Yapımı ve Kısayol Kopyalama (Windows 10, 8, 7 ve Mac)

Bilgisayar klavyesi ile kolay bir şekilde kopyalama yapmak da mümkündür. Klavye de bulunan tuşları kullanarak kopyalama yapmak için ise Ctrl + c tuşlarına basmanız gerekmektedir. Kopyalama yapabilmek için Ctrl tuşuna ve C tuşuna aynı anda basmanız gerekmektedir. Bu şekilde klavyeyi kullanarak da kolay bir şekilde kopyalama yapmanız mümkün olmaktadır.