Estonya “e-Oturum” programı, yeni e-Noter hizmetini tanıttı

Estonya’dan dijital vatandaşlık (e-Residency) alan girişimciler programın test etmeye başladığı yeni e-Noter (online noter) hizmeti ile artık Estonya’ya gitmeden birçok işlemi uzaktan gerçekleştirebilecek. Tanıtılan yeni e-Noter hizmeti sayesinde Estonya’dan dijital vatandaşlık (e-Residency) almış Türk kullanıcılar hem daha kolay ticaret yapabilecek hem de işlerini evlerinden yürütebilecek.

e-Oturum sahipleri, hizmete sunulan yeni e-Noter uygulaması ile dünyanın neresinde olursa olsunlar, Avrupa Ekonomik Alanı’nın (EEA) bir üyesi olan Estonya’da noterden hizmet alır gibi işlem yapabilecek. Daha önce e-Oturum sahiplerinin Estonya’ya giderek gerçekleştirebileceği şirket hisse alım satımı, vekaletname ve kimlik doğrulama işlemleri ile hisse paylaşım işlemleri uzaktan gerçekleştirilebilecek. Program yeni e-Noter hizmetiyle uzaktan iş yapmayı daha kolay hale getirmeyi amaçlarken, işlemler için Estonya'yı ziyaret etmeye gerek kalmayacak ve tüm işlemleri güvenli bir şekilde evlerinden halledebilecekler. Biyometrik yüz tanıma işlemlerini gerçekleştiren e-Oturum sakinleri böylelikle dijital vatandaşlıklarını Estonya Büyükelçiliği'ne onaylatmış olacaklar.

Estonya e-Oturum programının sunacağı yeni e-Noter hizmetinin testleri notar.ee portalında gerçekleştirilmeye devam ediyor. e-Oturum sahipleri dijital kimlik (e-Residency) kartlarını kullanarak portal üzerinden sisteme giriş yapabilecek ve hizmetten yararlanacak.



Bugüne kadar 2500’ü aşkın T.C. vatandaşı ‘e-Oturum’ aldı

AB ortak pazarında iş yapmak isteyen ve diğer şirketlerle rekabet ederken geride kalmamak isteyen Türk girişimciler Estonya’nın e-Residency (e-Oturum) programı yoğun ilgi gösteriyor. e-Residency (e-Oturum) programı ile girişimciler, Türkiye'deyken uzaktan global bir AB şirketi kurabilmelerini sağlayan resmi dijital kimlik elde etme hakkını kazanıyor.

2500’ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘e-Oturum’ aldığı program, dünya çapında 67 binin üzerinde kişiye ulaşırken, şimdiye kadar Türkiye'den e-Oturum (e-Residency) yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 650’yi aştı. Rimuut, Reachpeople, Oktopeople, walks in Europe, Estonya’da e-oturum ile şirket kurmuş başarılı Türk start-up örnekleri arasında yer alıyor. Program, e-Residency ile kurulan bir AB şirketinin, sadece Avrupa'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında iş yaparken AB'nin hukuki çerçevesinden de yararlanmasına olanak sağlıyor.