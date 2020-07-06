Estonya, ‘Dijital Göçebe Vizesi’ uygulamasını hayata geçirecek

Dünyanın en gelişmiş girişim ekosistemlerinden birine sahip olan, 1,3 milyonluk nüfusu ile değeri 1 milyar USD’nin üzerinde 4 adet genç teknoloji şirketi (unicorn) çıkaran Estonya, işlerini uzaktan sürdüren girişimciler için dünyada bir ilk olarak ‘Dijital Göçebe Vizesi’ uygulamasını bu yılın sonunda hayata geçiriyor.

Kısa süre önce ülkedeki Yabancılar Yasası’nda bir dizi değişikliği onaylayan Estonya Hükümeti, hayata geçirilecek Dijital Göçebe Vizesi ile dijital göçebelerin Estonya'yı ziyaret etmesine, çalışmasına ve bir yıla kadar ülkede kalmasına imkan sunacak.

Dijital Göçebe Vizesi, ilk kez iki yıl önce Estonya hükümetinin hayata geçirdiği dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programı, özel şirketler, girişimler tarafından olumlu bulunarak desteklendi. Estonya hükümeti bunun üzerine harekete geçerek çalışmaları tamamladı.



Dijital göçebelerin turist rolü yapmasına gerek kalmayacak

Tüm dünyada dijital göçebeler, kendilerini turist olarak göstererek seyahat ediyor ve gittikleri ülkede turist vizesinin süresi boyunca kalabiliyorlar. Şimdiye kadar Estonya’da da durum aynı idi. Bu süreç işlerini dijital olarak yürütebilen kişiler için hem zor, hem de sınırlı süre tanındığı için özgürce çalışmalarını ve yeteneklerini uzun vadede ortaya koymalarını engelliyordu.

Estonya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu yeni vize, özellikle teknoloji, finans veya pazarlama alanında yer ve zamandan bağımsız olarak uluslararası iş yapan kişilerin Estonya'da çalışmasına izin verecek ve işlerini kolaylaştıracak. Dijital Göçebe Vizesi’nin tam olarak uygulanmaya başlanması için henüz bir dizi onaydan geçmesi gerekiyor. Estonya İçişleri Bakanlığı’nın öngörüsüne göre, yılda yaklaşık 1.800 kişinin dijital göçebe vizesine başvurması bekleniyor.

Dijital göçebe vizesi Estonya’nın girişimcilere yönelik yaptığı ilk inovatif proje değil. Estonya’nın 2014 yılında yine dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği e-Residency (e-Oturum) programı ve 2017 yılında hayata geçirdiği Start-Up vize bu konuda akla gelen önemli adımlar.