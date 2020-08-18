Esnafın ihtiyacı olan dijital çözümler Vodafone Business'ta

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Business, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. Dijitalleşme yolunda her ölçekten işletmeye rehberlik yapan Vodafone Business, teknolojik ihtiyaçlarını çözmek isteyen esnaflarımıza da “Teknoloji Asistanım”, “İşim Durmasın” ve “İşim Güvende” paketleriyle destek veriyor. Vodafone Business’ın sunduğu bu çözümlerden tüm esnaflar yararlanabiliyor.

Vodafone Business’ın sunduğu çözümler sayesinde esnaf işini kesintisiz sürdürürken müşteri veya sipariş kaybetme riskini önlemiş oluyor. Teknoloji Asistanım paketi; esnafın bilgisayar, notebook, yazıcı gibi cihazların arıza tespiti ve çözümü, telefon kurulumu, modem ayar ve bağlantılarının kontrol edilmesi başta olmak üzere ofiste yaşanabilecek teknolojik problemleri zaman ve maliyet avantajı yaratarak çözme imkanı sunuyor. “İşim Durmasın” paketi sayesinde esnaf cihazı zarar gördüğünde örneğin telefonunun ekranı kırıldığında yedek cihaz alabiliyor, telefonu kapalıyken arayan müşterileri görüp geri dönebiliyor.

Meltem Bakiler Şahin: Verimliliği artırıyor, işlerini kolaylaştırıyoruz

Her sektörden ve her ölçekten işletmenin ihtiyacına uygun çözümler sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Sunduğumuz operasyonel verimlilik, uzaktan yönetim ve verimli çalışma çözümlerimizle küçük ve orta ölçekli işletmelerimize dijitalleşme yolunda destek veriyoruz. Dijitalleşmenin önemini kavrayan ancak bunu işletmesinde nasıl konumlandıracağını bilemeyen esnafımızın da yanındayız. Örneğin; küçük ekiplerle çalışan esnafın çoğunlukla modemiyle, yazıcısıyla veya bilgisayarıyla ilgili yaşadığı sorunlarda klasik yöntemlere başvurduğunu görüyoruz. Ya yakın çevresinde teknolojiden anlayan birini bulmak ya da belki de hiç gerekmediği halde tamire götürüp bütçesini sarsacak harcamalar yapmak zorunda kalıyor. Oysa Teknoloji Asistanım çözümümüzle esnafımız iş yerinde bir problem yaşadığında iş yerinden ayrılmadan, bir telefon açarak, uzaktan bağlantı yöntemiyle destek alabiliyor ve sorunlarını çözebiliyor. Dolayısıyla çözümlerimizle hem esnafımızın işlerini kolaylaştırıyoruz hem de verimliliklerini artırıp bütçelerini daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Vodafone Business olarak işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Müşteriye özel teknoloji destek servisi

Vodafone Business’ın esnafa sunduğu “İşim Durmasın” çözümünün içinde Özel Müşteri Hizmetleri Desteği, Cihaz İlk Yardım, Arama Asistanı Servisi ve E-Mail Pass bulunuyor.

“İşim Güvende” çözümü, kullanıcıların işini internetteki zararlı yazılımlardan korumaya yarıyor ve telefonlarındaki medyaları güvenle depolayabileceği bir alan sağlıyor.

Teknoloji Asistanım bir teknoloji destek servisi olarak nitelendiriliyor. Teknoloji Asistanım çözümünde sunulan çok sayıda hizmetten öne çıkanlar şöyle sıralanıyor: