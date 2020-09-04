Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı

En yenilikçi teknolojileri, uygun fiyatlarla tüketiciye sunan Xiaomi, Mi 10 modellerinde geçerli olmak üzere değiştirme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında markası ne olursa olsun eski telefonunu getirerek son model bir Mi 10 almak isteyen kullanıcılara, getirdikleri telefonun ederi kadar indirimin yanısıra 1.000 TL de ek destek verilecek.

Örnek vermek gerekirse; Xiaomi Mi 10 almak için Mi Store'a giden bir tüketicinin mevcut telefonu 1.200 TL bedel biçilmesi halinde, Xiaomi Türkiye tarafından da verilecek ek 1.000 TL destek sayesinde müşteriler toplam 2.200 TL indirimle, Mi 10 sahibi olabilecek. 30 Eylül tarihine kadar tüm Mi Store'larda geçerli olacak kampanyadan, Hepsiburada'da ise 256 GB'lık Xiaomi Mi 10 modeli için faydalanılabilecek.



Xiaomi Mi 10 özellikleri

6.67 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahip olan Mi 10, Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. 4780MAh kapasiteli bataryası 30W hızlı şarj özelliğiyle desteklenen Mi 10, 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 bellek kapasitesiyle kullanıcı dostu bir performans sergiliyor.



20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve arka bölümünde 108MP çözünürlüğünde f/1.69 aralıklı ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde birincil ve ikincil telefoto sensörler bulunuyor. WiFi 6 özelliğine de sahip olan Mi 10, 6.67 inçlik AMOLED ekranı ile 90 Hz yenileme hızı sunuyor.