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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:08,Son Güncelleme:/

Eski model iPhone kullananlara çok önemli uyarı

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Eski model iPhone kullananlara çok önemli uyarı
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Eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden Apple şirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak.

Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etti.

 Ünlü teknoloji firması, hatasını kabul etmesinin ardından batarya değişimlerinde 29 dolarlık indirime gitti. Ancak, bir çok kişi bu süreçte yüzlerce dolar harcayıp yeni telefon aldıklarını ve mağdur olduklarını belirterek tüketici avukatlarına başvuruda bulundu. 

California merkezli şirket, bu konuda hatasını kabul etmese de tüketici avukatları ile uzlaşma yolunu seçti ve 93 milyon doları avukatlara verilmek kaydı ile 500 milyon dolara kadar ödeme yapma sözü verdi. 

Anlaşma gereği, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşteriler talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilecek.

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