Eski iPhone'larda FaceTime çökmeye başladı

iPhone'ların çokça kullanılan uygulamalarından FaceTime, şu günler teknik bir sorun nedeniyle kullanıcıların başını ağrıtıyor. iOS 13.4 güncellemesi sonrası daha eski iPad ve iPhone model cihazlarda FaceTime bağlantısının sağlanamadığı görüldü.

Özellikle iOS 9 ile çalışan iPad 2, iPhone 4S gibi cihazlarda baş gösteren problemle ilgili açıklama yapan Apple yetkilileri ise konu üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu bu günlerde eski cihazlarıyla görüntülü görüşme yapmak için FaceTime'a sarılanlar hayal kırıklığı yaşarken, Apple'ın yeni bir güncelleme ile sorunu kısa sürede ortadan kaldırması bekleniyor.

FaceTime dışında WhatsApp, Instagram, WeChat, Messenger, Viber, Skype, Teams dahil pek çok uygulama da görüntülü görüşme için alternatif uygulamalar olarak öne çıkıyor.