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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 27.03.2020 - 08:27,Son Güncelleme:/

Eski iPhone modeli olanlara güncelleme uyarısı

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Eski iPhone modeli olanlara güncelleme uyarısı
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Elinizde iPhone 5S, iPhone 6, iPhone Plus ve eski bir iPad modeli bulunuyorsa telefonunuzun güncellemesini hemen kontrol edin. Apple, eski cihazları için iOS 12.4.6 güncellemesini aktif hale getirdi. Peki güncelleme beraberinde ne getiriyor?

Apple, sessiz sedasız iOS 12.4.6 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Şirket, yeni cihazlarında iOS 13.4 güncellemesi ile yola devam ederken, henüz desteklemeyi sürdürdüğü eski cihazlarında ise iOS 12 güncellemelerini yapmayı sürdürüyor.

Ancak bu güncellemenin yeni bir özellik getirmediğini belirtelim. Güncelleme, eski iPhone ve iPad modellerine güvenlik yaması yapıyor ve yeni tehditlere karşı açıkları kapatıyor. 2013 yılında satışa sunulan iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve eski iPad modellerinden birini kullanıyorsanız Ayarlar altında hemen güncellemeyi indirebilirsiniz. Güncellemeyi, iTunes üzerinden de indirme şansınız bulunuyor.

Apple, güncellemenin bu cihazlara mutlaka yapılması gerektiğini ve kullanıcıların cihazlarını daha güvenli kullanabilmeleri için en kısa sürede güncellemeyi indirmelerini tavsiye ediyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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