Eski iPhone modeli olanlara güncelleme uyarısı

Apple, sessiz sedasız iOS 12.4.6 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Şirket, yeni cihazlarında iOS 13.4 güncellemesi ile yola devam ederken, henüz desteklemeyi sürdürdüğü eski cihazlarında ise iOS 12 güncellemelerini yapmayı sürdürüyor.

Ancak bu güncellemenin yeni bir özellik getirmediğini belirtelim. Güncelleme, eski iPhone ve iPad modellerine güvenlik yaması yapıyor ve yeni tehditlere karşı açıkları kapatıyor. 2013 yılında satışa sunulan iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve eski iPad modellerinden birini kullanıyorsanız Ayarlar altında hemen güncellemeyi indirebilirsiniz. Güncellemeyi, iTunes üzerinden de indirme şansınız bulunuyor.

Apple, güncellemenin bu cihazlara mutlaka yapılması gerektiğini ve kullanıcıların cihazlarını daha güvenli kullanabilmeleri için en kısa sürede güncellemeyi indirmelerini tavsiye ediyor.



