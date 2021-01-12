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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Eski iPhone kullananlara sürpriz güncelleme

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Eski iPhone kullananlara sürpriz güncelleme
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Apple, sürpriz bir kararla eski iPhone modelleri için yeni bir güncelleme yayınladı. Peki iOS 12.5.1 güncellemesi ile ne değişecek?

Apple, yeni iPhone modellerini sık sık güncellemeye devam ederken, bu kez sürpriz bir hamleyle eski iPhone modellerini de güncellemeyi tercih etti. Yayınlanan iOS 12.5.1 güncellemesi, büyük bir değişiklik getirmiyor.

Sunulan bu güncelleme COVID-19 Maruz Kalma Bildirimleri bölümünde yaşanan sorunları çözüyor. Yani yeni güncelleme ile sisteme yeni özellikler eklenmiyor. Güncelleme içeriğine göre sistemde yaşanan bazı sorunlar da bu güncelleme ile gideriliyor.

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Eski model bir iPhone veya iPad kullanıyorsanız, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünü takip ederek iOS 12.5.1 güncellemesini indirip yükleyebilirsiniz. Son olarak Apple'ın ve diğer firmaların sunmuş olduğu yazılım güncellemelerini mutlaka ama mutlaka yüklemeniz gerektiğini belirtelim.

İşte iOS 12.5.1 güncellemesini alan telefon ve tabletler ise şöyle:

– iPad Air
– iPad mini 2
– iPad mini 3
– iPhone 5s
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
– iPod Touch 6. nesil

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