Eski fotoğrafları canlandırma uygulaması nasıl kullanılır?

Eski fotoğrafları canlandırma uygulaması Deep Nostalgia, durağan fotoğraflardaki yüzleri canlandırması ile dikkat çekiyor. İsrail merkezli teknoloji ve soyağacı sitesi olan MyHeritage tarafından geliştirilen bu uygulama ile kullanıcılar ölmüş yakınlarını deepfake teknolojisi sayesinde tekrar canlıymış gibi görebiliyor.



MyHeritage’ın sitesinin sıkça sorulan sorular bölümünde, yeni uygulamanın “nostalji” amaçlı olduğunun altı çizelerek: “Sevdiklerimizi hayata döndüren bu özellik bazı kişiler tarafından ‘sihirli’ bazı kişiler tarafından da ‘ürkütücü’ bulunabilir. Sonuçlar tartışmalı olabilir ama bu teknolojiye kayıtsız kalmak zor.”

ESKİ FOTOĞRAFLARI CANLANDIRMA UYGULAMASI DEEP NOSTALGİA NASIL KULLANILIR?

Android veya iOS model telefonlarınızdan uygulama mağazalarından Deep Nostalgia'yı indirebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak isteyenlerin tek yapması gereken ise MyHeritage'da ücretsiz bir hesap açarak bir fotoğraf yüklemeleri. Ardından süreç otomatik olarak işliyor.