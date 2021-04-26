Eski akıllı telefonlar, akıllı ev cihazlarına dönüşecek

Yeni “Galaxy Evde İleri Dönüşüm” programıyla eski Galaxy akıllı telefonlar, yazılım güncellemesiyle çeşitli IoT (Nesnelerin İnterneti) temelli cihazlara dönüştürülerek yeni bir işlev kazanabilecek. Samsung, programın beta hizmetini ABD, İngiltere ve Kore’de uygulamaya koydu. “Galaxy Evde İleri Dönüşüm” sayesinde kullanıcılar eski Galaxy cihazlarını çocuk ekranı, hayvan bakımı çözümü ve bireysel yaşam tarzı ihtiyaçlarına cevap veren farklı araçlar olarak yeniden kullanabiliyor.

“Galaxy Evde İleri Dönüşüm” programı, Galaxy cihazlarda bulunan yerleşik sensörlere yeni işlevler getirerek gelişmiş ses ve ışık denetimi özellikleri sunuyor. Kullanıcılar eski cihazlarındaki SmartThings uygulamasında bulunan SmartThings Labs aracılığıyla bu dönüşümü yapabiliyor.

Galaxy cihazları, gelişmiş yapay zekâ (AI) çözümü kullanarak günlük ortamdaki sesleri daha doğru bir biçimde ayırt edebildiğinden, kullanıcılar belli ses türlerini kayıt altına alabiliyor. Örneğin cihaz; bebek ağlaması, köpek havlaması, kedi miyavlaması ya da kapı çalınması gibi sesleri algıladığında, kullanıcının akıllı telefonuna uyarı gönderebiliyor ve kullanıcı kaydedilen sesi dinleyebiliyor.



Cihazlar ışık sensörü işlevi görerek bir odadaki ışık düzeyini de ölçebiliyor. Kullanıcılar, odadaki ışık önceden belirlenen seviyenin altına düştüğünde SmartThings üzerinden ışıkları veya televizyonu açması için cihazı önceden ayarlayabiliyor.

Sesi ve ışığı sürekli olarak algılamaya devam etmesi için cihazın uzun süre aktif çalışması gerekiyor. Bu nedenle Samsung, “Galaxy Evde İleri Dönüşüm” programı kapsamında, pil kullanımını en aza indirmek amacıyla pil optimizasyon çözümü de sunuyor. Cihazlar aynı zamanda SmartThings’e sorunsuz bir şekilde bağlanarak SmartThings ekosisteminde yer alan diğer birçok IoT cihazıyla etkileşime geçebiliyor.