Eşit Değildir İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Eşit Değildir İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Eşit değildir işaretinin kısa yolu bulunmadığı için farklı yöntemlerle eşit değildir işareti yapılabilmektedir.

Eşit Değildir İşareti Nasıl Yapılır?

Klavye üzerinde birçok işaretin kısa yolu bulunmaktadır. Klavye üzerine her sembolü koymanın imkânı yoktur. Bilgisayar üzerinden hazırlayacağınız dosyalarda eşit değildir işaret koymanın farklı yöntemleri bulunmaktadır.

Eşit değildir işareti yapmanın en kolay yöntemlerinden biri internetten bulduğunuz eşit değildir işaretini kopyala yapıştır yaparak kullanabilirsiniz. Eşittir işareti bilgisayar sistemlerine göre değişkenlik göstermektedir.

Windows’ta Eşit Değildir İşareti Yapma

Windows bilgisayarlarda eşit değildir işaretini yapmak oldukça basittir. Windows’ta eşit değildir işaretini yapmanın yöntemi;

Windows çalıştır açılmalıdır. Win+ r tuşuna basarak Windows çalıştır açılmaktadır.

Aç kısmına charmap yazarak tamam seçeneğini işaretlemelisiniz.

Karakter eşlem sayfası karşınıza çıkmıştır orada birçok sembol bulunmaktadır.

Semboller arasında gezinerek de eşit değildir işaretini bulabilirsiniz.

Karakter eşlem de gelişmiş görünüm seçeneğine tıklayarak Unicode git seçeneğinden kısaca bulabilirsiniz.

Unicode’a git yerine 2260 yazarak karşınıza direk eşit değildir sembolünün gelmesini sağlayabilirsiniz.

Eşit değildir karakterini seçip kopyalayabilir ve istediniz yerde kullanabilirsiniz.

Word’de Eşit Değildir İşareti Yapmak

Word de eşit değildir işareti yapmak oldukça kolaydır. Word’e girdiğinizde ekle kısmına geçerek simgeler seçeneğini seçmelisiniz. Simgeler seçeneğinden simge kısmına baktığınızda eşit değildir işaretinin orda olduğunu göreceksiniz. İşareti seçtiğiniz zaman imlecin bulunduğu noktaya işareti koymaktadır.

Mac Eşit Değildir İşareti Yapmak

Mac işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda eşit değildir işareti yapmak daha kolaydır. Mac bilgisayarlarda option tuşu ile = işaretine birlikte basılmasıyla eşit değildir işareti olmaktadır.