Erzurum oyunu dikkatleri üzerine çekti! Görev: Erzurum soğuğunda hayatta kalmak

Sosyal medyada gündeme gelen 'Erzurum' oyunu, bölgedeki zorlu kış şartlarını ele alıyor. Doğada tek başına kalan bir kişinin yaşam mücadelesi verdiği ve hayatta kalmak için efor sarf ettiği ettiği oyun, belirli modları içerisinde barındıracak. Oynanış ve grafikler bakımından The Long Dark isimli oyunu çağrıştıran 'Erzurum', Taylan karakterinin çevresinde gelişen olaylara tanık edecek.

OYUN MODLARI

HİKAYE : Kahramanın oyun boyunca karşılaştığı olayları ve hikayenin sonunu keşfetmek için Hikaye modunu oynayın.



SERBEST MOD : Eğer hikaye moduyla aynı mekaniklere sahip sonsuz bir oyun modu istiyorsanız, Serbest mod tam size göre. Eğer oyuncu ölürse, en son kayıttan devam edebilir. Tam anlamıyla sonsuz bir oyun modudur.



MEYDAN OKUMALAR : Bu bölüm, daha zor bir oyun deneyimi isteyen tecrübeli oyuncular içindir. Çeşitli türde meydan okumalardan birini seçerek kendinizi deneyebilirsiniz. Bu türlerden bazıları bitmeyen fırtına, daha soğuk hava, zamanlı görevler, daha fazla yırtıcı hayvan vb.

BÜYÜK AÇIK DÜNYA

9 kilometrekarelik alanıyla, oyun dünyası size çok sayıda keşfedilecek alan sunuyor. 30'dan fazla bölge keşfedilmeyi bekliyor.

DİNAMİK HAVA, SICAKLIK VE ZAMAN

Hava, sıcaklık ve zaman birbirleriyle bağlantılıdır. Güneşli yada bulutlu gün, dondurucu gece, sabah ayazı gibi gerçekçi doğa olayları dinamik olarak oluşur. Ayrıca hafif kar yağışı, yoğun kar yağışı, kar fırtınası, sisli hava gibi hava olayları da rastgele oluşur.

KENDİNİ SICAK TUT

Odun yada kömür toplayıp sobada ateş yak. Arkana yaslanıp sıcak çayını yudumlarken pencereden bembeyaz karın yağışını izle.

BİRİNCİ ŞAHIS VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

Oyun içinde değiştirilebilen iki kamera açısı : Birinci şahıs ve üçüncü şahıs.

ORTAMLARI YAĞMALA

Dünyayı keşfet ve hayatta kalmana yardımcı olması için yemek, yakıt, cephane, giysi, tıbbi ürün, araç gereç ve zanaat malzemeleri topla.

ZANAAT VE YEMEK TARİFLERİ

Basit aletler, gelişmiş aletler, elektronik aletler, cephane ve daha fazlasını yapmak için malzeme topla. Kebap, tarhana çorbası, Türk kahvesi, ekmek gibi lezzetli yiyecekleri pişirmek için gıda malzemeleri topla.

SİLAHLAR

Kendini kana susamış yırtıcı hayvanlardan korumak için tabanca, tüfek gibi silahlar bul.

AVLA YADA AVLAN

Yemek için geyik, tavşan avla. Ayılara, kurtlara ve yaban domuzlarına av olmaktan kaçın.