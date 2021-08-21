Erkek İşareti Nedir, Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle Erkek Sembolü Yapımı

Bir çok işareti klavye kullanarak yapmak mümkün olsa bile, klavyede bulunmayan bir çok sembol olduğu da söylenebilir. Erkek işareti de klavye kullanarak yapılamayan işaretler arasında yer almaktadır. Cinsiyetleri ifade etmek için kullanılan erkek işaretini yapmak için klavye de bir tuş yoktur. ♂ olarak bilinen erkeklik işaretini yapmak için tercih edebileceğiniz iki farklı yöntem bulunmaktadır.

Erkek İşareti Nedir, Ne Anlama Gelir ve Nasıl Yapılır?

Cinsiyetleri ayırt etmek için kullanılmakta olan bir sembol olarak bilinen erkek işareti, Antik Roma'dan günümüze kadar gelmekte olan bir işaret olarak ifade edilebilir. Erkek simgesi bir yuvarlak üzerinde sağa doğru uzanan bir ok işareti olarak bilinmektedir. Erkek işareti ♂ olarak bilinen sembolü yapmak için klavye üzerinde bir tuş bulunmamaktadır. Android ve İos gibi cihazlarda erkek işaretini yapmak için emojileri kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Klavye ile Erkek Sembolü Yapımı

Klavye ile erkek işareti yapmak mümkün değildir. Bu özel işareti yapmak için ascii kod tablosunu açmanız gerekmektedir. Özel sembollere erişim sağlamak için öncelikli olarak Başlat > Tüm programlar > Donatılar > Sistem Araçları > karakter eşlem adımlarını izlemeniz gerekmektedir. Erkek simgesinin kodu U+2642 olarak bilinmektedir. Bu kodu kullanarak erkek sembolüne kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Erkek sembolünü kullanmanın bir diğer yöntemi ise kopyala yapıştır olarak ifade edilebilir. Siz de ♂ olarak bilinen erkeklik işaretini yapmak için istediğiniz yöntemi kullanmayı tercih edebilirsiniz.