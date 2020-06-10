Ericsson Response, acil durumlar için bağlantı sağlıyor

Ericsson Response'un misyonu oldukça basit: Kriz bölgesindeki iletişim hizmetleri hızlı bir şekilde çalışır hale getirildiğinde, insani yardım kuruluşları ve çalışanları daha koordine bir şekilde çalışabilir hale getirerek kritik önem taşıyan yardımları kriz bölgesine daha hızlı ulaştırabiliyor.

UN World Food Programme, UN Emergency Telecommunications Cluster, UNICEF, Swedish Civil Contingencies Agency ve Save the Children gibi küresel organizasyonlarla iş birliği yapan Ericsson, şu ana kadar dünyanın 40 ülkesinde 60'ı aşkın insani yardım görevinde bağlantı ve teknik destek sağladı. Bunlar arasında Dominika ve Porto Riko'daki Maria Kasırgası ve Mozambik'teki Idai Kasırgası gibi doğal afetler; Afrika'nın batısındaki Ebola krizi gibi tıbbi acil durumlar; Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gibi uzun süredir devam eden krizler yer alıyor.

2000 yılında Ericsson Response'u kuran ekibin zamanlarının çok ötesinde olduğunu ifade eden Ericsson Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı Heather Johnson, "Ekibimiz, akıllı telefonlar çıkmadan yedi yıl önce iletişim teknolojilerinin gücünü ve felaket döneminde oynayabileceği rolü anlayarak Birleşmiş Milletler'le iş birliği yaptı. İnsani yardım çalışanlarının işlerini daha etkili yapmalarına ve daha çok hayat kurtarabilmelerine olanak tanımak amacıyla, felaket bölgesinde kurulan bağlantı sayesinde en etkili şekilde yardım sağlayabileceği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.’’ dedi.

Ericsson Response günümüzde UN World Food Programme (Dünya Gıda Programı) tarafından yönetilen ve insani acil durumlarda ortak iletişim hizmetleri sunmak üzere dünya genelinde birçok organizasyonun bir araya gelerek oluşturduğu UN Emergency Telecommunication Cluster'da (Acil Durum Telekomünikasyon Birliği) çok önemli bir görev üstleniyor.

Şu anda dünya genelinde ürün ve iletişim uzmanları, saha mühendisleri, geliştiriciler ve daha fazlasından oluşan 150 gönüllünün yer aldığı program, 32 ülkede 50'yi aşkın şehri kapsıyor. Her yıl 20 ila 30 yeni gönüllünün katıldığı programda, gönüllüler insani krizlere müdahele ve ağ dağıtım çözümleri konusunda eğitim alıyorlar. Yeni gönüllülerin katılabileceği yerel geliştirme etkinliklerine de katılan gönüllülerin sahada tam bir uyum içinde çalışabilmeleri için ETC ile birlikte çeşitli eğitimler ve tatbikatlar düzenleniyor.