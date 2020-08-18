Ericsson dünyadaki 100'üncü 5G anlaşmasını imzaladı

5G süreçleri açısından büyük önem taşıyan bu dönüm noktasına, Telekom Slovenije ile 12 Ağustos'ta imzalanan 5G anlaşmasıyla ulaşıldı. Ericsson, 5G'ye yönelik AR-GE faaliyetlerinin başladığı ilk günden bu yana büyük servis sağlayıcılarla stratejik ortaklıklar gerçekleştirerek birlikte çalışıyor. Şirket ilk kamuya açık 5G iş ortaklığını 2014 yılında duyurdu.

Teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortaklıkları ve mutabakat anlaşmalarını (MoU) 5G New Radio (NR) teknolojisi testleri ve denemeleri takip etti. Daha sonrasında ise ticari anlaşmalar ve ağ uygulamaları duyuruldu. İlk canlı ticari uygulama 2018 yılında oldu.

Ericsson'ın imzaladığı bu sözleşmeler, Ericsson Radyo Sistemi ve Ericsson çekirdek ağ dağıtımlarında yer alan ürün ve çözümlerle sağlanan Radyo Erişim Şebekesi (RAN) ve Çekirdek şebeke portfolyolarını kapsıyor.

Ericsson'ın 5G dağıtımları 5G Non-Standalone, 5G Standalone ve Ericsson Spektrum Paylaşımı (Ericsson Spectrum Sharing) teknolojilerini ve Ericsson’ın çift modlu 5G Çekirdek yapısıyla yerel yetenekleri de içeriyor.

Ericsson, gelişmiş mobil geniş bant ve sabit kablosuz erişime yönelik iş durumlarını desteklemek için farklı kentsel, banliyö ve kırsal ortamlarda yüksek, orta ve düşük bantlarda 5G uygulamaları gerçekleştirdi. Bazı gelişmiş 5G pazarlarında, iletişim hizmeti sağlayıcıları eğitim, eğlence ve oyun alanlarında 5G destekli artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik hizmetleri sunuyor.

Ericsson, ayrıca 5G iş ve tüketici kullanım örneklerini geliştirmek ve takip etmek üzere servis sağlayıcılar, üniversiteler, teknoloji enstitüleri ve sektör iş ortaklarıyla birlikte çalıştı. Bu kullanım örnekleri arasında fabrika otomasyonu, akıllı ofisler, uzaktan ameliyat, diğer kurumsal ve Endüstri 4.0 uygulamaları bulunuyor.

Ericsson'ın tüm dünyadaki üretim tesisleri dahil olmak üzere bazı iş ortaklıkları 5G'ye özel ağların uygulamaya alınmasıyla sonuçlandı.



