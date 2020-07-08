Ericsson, 5G ara frekans dağıtımını hızlandırıyor

Ericsson Radio System portföyüne en son eklenen Hybrid AIR ve Interleaved AIR , şirketin 5G platformunu geliştiriyor.

Ericsson, bazı baz istasyonu tesislerindeki fiziksel alan kısıtlamalarının 5G kapsama alanını genişletmek isteyen iletişim hizmet sağlayıcıları için bir zorluk oluşturduğunun farkında. Yeni AIR çözümleri, iletişim hizmet sağlayıcıların makro tesislerinin ve kulelerinin artan karmaşıklığını yönetebilmelerini, tesis kapsama alanını genişletebilmelerini ve optimize edebilmelerini sağlayarak bu sorunu doğrudan ele alıyor.

Mevcut tesislerde herhangi bir ekstra alana ihtiyaç duyulmuyor. İletişim hizmet sağlayıcıları, Massive MIMO ile uygulandığında 5G ara frekanslarını yeni çözümlerle çok daha hızlı ve büyük ölçekte kullanıma alabiliyor.

Ericsson Ağlardan Sorumlu Ürün Alanı Yöneticisi Per Narvinger, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu bir kapsama alanı sorunu. Bazı ağ tesislerinde boyut, her şey anlamına geliyor. İletişim hizmet sağlayıcıları, dünya genelinde ağ ekipmanlarının kapladığı alanı genişletmek için sınırlı olanaklara sahip. Mevcut tesislerine uyan ve aynı zamanda mükemmel performans sağlayan çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Hybrid AIR ve Interleaved AIR çözümleriyle, müşterilerimizin 5G Massive MIMO avantajlarını daha fazla son kullanıcıya hızla sunmalarına yardımcı oluyoruz. Bu lansman, aynı zamanda Ericsson Radio System'de tam olarak entegre olan Kathrein Mobile Communication ürünlerinin etkinliğini de gösteriyor."

NASIL ÇALIŞIYOR?

Kathrein Mobile Communication'ın anten teknolojisine sahip Hybrid AIR ve Interleaved AIR, antenle entegre telsiz teknolojisiyle çok bantlı pasif anten teknolojisini tek kutuda birleştirerek mevcut sitelerde 5G ara frekanslarının kullanımına olanak tanıyor.

Ericsson uzmanları tarafından simüle edilen hesapmalaya göre, Hybrid AIR veya Interleaved AIR'in Massive MIMO ile birlikte kullanımının mevcut çok bantlı antenlere göre yedi kat daha fazla mobil geniş bant kapasitesi sağlayacağını gösteriyor. Kapasite kazanımı, FDD (Gelişmiş Frekans Bölmeli Çift Yönlü) spektral verimlilikler, yeni FDD frekansları ve eklenen Massive MIMO ara frekansları ile sağlanıyor. Yeni AIR çözümleri ayrıca 4g kapasitesini de artırıyor.

Ericsson, çözümler üzerinde uzun yıllardır iş ortaklığı yaptığı Swisscom ve Vodafone Group ile birlikte çalıştı.

Swisscom Mobil Başkanı Danial Staub şunları söyledi: Avrupa'daki ilk sağlayıcı olarak ülke genelinde 5G teknolojisini kullanıma sunduk. Daha 2019 yılının sonunda ülke nüfusunun yüzde 90'ını kapsadık. Ericsson ile yakın işbirliğimiz ve Hybrid AIR çözümleri bu hedefe ulaşmamıza yardımcı oldu. Artık kurulu tesislerimizi yeniden kullanarak ve ek alana ihtiyaç duymadan geniş ara frekans kapasitesi sunabiliyoruz. 5G abonelerimize en iyi son kullanıcı deneyimini sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Vodafone Group Telsiz Ürünleri Başkanı Francisco Martin ise şunları söyledi: "Ericsson ve Vodafone olarak hem eski frekansları hem de yeni 5G aktif antenleri desteklemesi nedeniyle 5G ara frekanslarının kullanıma alınmasında kritik rol oynayan Interleaved AIR anten platformunu ortaklaşa tasarladık. Bu kompakt ürün, yerden tasarruf sağlıyor ve mobil tesislerde ihtiyaç duyulan altyapıyı basitleştirerek toplam maliyeti azaltıyor."



