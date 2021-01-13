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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Erica, iPhone ve iPad'lere geliyor

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Erica, iPhone ve iPad'lere geliyor
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PlayStation 4'ler için özel olarak yayınlanan ve oyunculardan ilgi gören Erica, bu kez iOS cihazlar için yola çıktı.

PS4'lere geldiğinde oyuncuların ilgisini çeken ve Metacritic platformunda 100 üzerindenn 69 puan toplayan Erica, interaktif bir macera oyunu. 15 Ocak tarihinde oyunun deneme sürümü ücretsiz olarak indirilebilecek. Ancak Erica'nın doğrudan mobil cihazlar için geliştirilmiş bir sürümle kullanıcıların karşısına çıkmayacağını belirtelim.

Oyunun yapımcısından yapılan açıklamaya göre iOS cihazlara gelmesi beklenen Erica, sadece oyun kontrolleri bakımından mobil cihazlara uyarlanmış durumda.

Erica, iPhone ve iPadlere geliyor

ERICA'NIN HİKAYESİ

Babasının ölümüyle birlikte Erica'nın macerası başlayacak. Babasının ölümünün nedenini öğrenmesiyle birlikte geçmişini araştırmak isteyen Erica, ana hikayedeki kahramanınız olacak ve oyunun alternatif sonları olması nedeniyle hikayede bazı noktalarda Erica'ya yön verecek, alacağınız kararlarla Erica'nın kaderini belirleyeceksiniz.

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