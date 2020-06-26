Ergonomik bir çalışma alanı nasıl oluşturulur?

Yoğun iş temposuyla birlikte, ofisler, çalışma masaları en fazla zaman geçirilen yerler halini almaya başladı. Ancak bu hareketsiz yaşam ve sabit oturma düzeni kullanıcıların sağlığını olumsuz yönde etkilemeye, duruş problemlerini, boyun, sırt ve bel ağrılarını da artırmaya aday. Bu yaşam tarzının sağlıklarına olumsuz etki yaratmayacağından emin olmak isteyen çalışanların monitör, masa ve sandalyelerini nasıl daha ergonomik şekilde yerleştireceklerini öğrenmeleri gerekiyor.

Monitörünüz Doğru Konumda mı?

Monitörün yanlış pozisyonda olması göz yorgunluğuna, boynunda ve sırtta zaman içinde daha da ciddi kas-iskelet problemlerine dönüşebilen ağrılara yol açabiliyor. Monitörünüzü doğru bir şekilde konumlandırmak için şu noktalar kontrol edilebilir:

Monitör kullanıcıların tam olarak önünde durmalı, kullanıcı monitöre bakmak için başını çevirmeye gerek duymamalı.

Monitör, kullanıcıdan en az bir kol boyu (gözlerden 43 cm uzakta) olmalı.

Monitör parlak ışıktan uzak, pencereye doğru bir açıda, ışığı kesecek şekilde konumlandırılmalı. Çok güneşli günlerde yakınlardaki pencerelerden gelen güneş ışığı perde ve ya benzeri bir nesne yardımıyla kesilmeli.

Göz hizasında veya hemen altında bir yükseklikte olmalıdır. Bu, gözlerin ekranın ortasına bakması anlamına geliyor. Ekranın üst kısmını göz seviyesinden yaklaşık 17 derece daha düşük tutacak bir monitör standı kullanmak gerekiyor.

Temel olarak, kullanıcıların monitöre herhangi garip bir duruş pozisyonuna girmeden, vücutlarını germeden veya bükmeden bakabilmeleri gerekiyor.

Göz Yorgunluğunu Ortadan Kaldırmak İçin

Doğru monitör yüksekliği ve mesafesiyle bile, parlak bir bilgisayar ekranının önünde oturmak gözlere çok fazla yük bindiriyor. İyi haber şu ki, doğru monitörü seçmek, çalışırken oluşan göz yorgunluğunu azaltıyor.





Rahat Gözler İçin Kavisli Ekran

Monitörü yerleştirirken göz hizasını doğru ayarlamanın yanı sıra, göz yorgunluğunu azaltmanın başka bir yolu da, tüm ekranı aynı anda görmeyi kolaylaştırmak için göz eğriliğini izleyen kavisli bir monitör seçmek. Bu seçim, düz ekranın dış kısımları görüş alanı dışında olabileceği ve göz yorgunluğuna yol açabileceğinden, büyük monitör ekranları için büyük bir fark yaratıyor.

Monitör Yüksekliği Önemli

Hem göz yorgunluğu hem de boyun ağrısından kaçınmak için doğru monitör ekranı kadar monitör standı da çok önemli. İster basit, bağımsız bir yükseltici, ister toplam hareket özgürlüğü sunan yüksek teknoloji ürünü bir monitör kolu olsun daha sağlıklı çalışmanın çözümü monitör standı. Monitör standı ile ilgili en iyi şey, monitörünüzü rahat bir yüksekliğe yerleştirmenin yanı sıra masadaki alanı da boşaltması.

Ergonomik Bir Masa ve Sandalyeye Yatırım Şart

Doğru monitörü seçme ve doğru bir şekilde yerleştirme konusu çözüldükten sonra, konforunu iyileştirme konusunda ciddi olan kullanıcıların ergonomik bir masa ve sandalye sağlam bir yatırım yapması gerekiyor. Masa yüksekliği büyük bir fark yaratıyor; kullanıcı, dirseklerini masaya koyduğunda klavyenin kollarıyla 90 derecelik açı yapması gerekiyor. Bu kural bir stand masada çalışıldığında da değişmiyor. Geleneksel bir masa tercih ediliyorsa, ergonomik bir sandalye de olmazsa olmazlardan. Klavyeden uzağa düşmemek için sandalyenin kolluklarının mutlaka masanın altına girebilmesi gerekiyor. Bu nedenle sandalye seçerken kollukların ayarlanabilir olduğundan emin olmak gerekiyor.

Ayarlanabilir bel desteği, omurgadaki basıncı azaltırken rahat bir duruş elde edilmesine de yardımcı oluyor. Sandalyenin, kullanıcının dizleri 90 derece bükülmüş olarak ayaklarının yere düz basmasını sağlayan bir yüksekliğe ayarlanması gerekiyor.

Ergonomik Klavye ve Fare

Son olarak, ergonomik klavye ve farelerin kullanıcılar için gerçekten faydalı olup olmadığı hakkında birçok tartışma var. Araştırmalar, ergonomik bir klavyenin bilek sakatlanmalarına çare olmadığını gösteriyor. Bu klavyelerin diğer bir dezavantajı da, yazmayı yavaşlatması. Ayrıca kullanımı sezgisel değil ve farklı yorgunluklara neden olabiliyor.



