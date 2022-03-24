Eren Perakende Veri Ambarı projesiyle entegre bir yapıya sahip oldu

Kuruluşu 1969’a dayanan Eren Holding, enerjiden turizme pek çok alanda faaliyet gösteren köklü bir kurum. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eren Perakende; Ukrayna, Polonya, Macaristan, Çekya ve Arnavutluk’un da dahil olduğu geniş bir coğrafyada Lacoste, Burberry, Gant, Nautica, The Kooples, SuperStep, Converse gibi önemli markaların dağıtım, pazarlama ve satış operasyonlarını yönetiyor. Böylesine geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren şirketin özellikle de mevcut dağıtık yapıyı entegre bir yapıya çevirme hedefi Microsoft ile Eren Perakende'yi ortak paydada buluşturdu.

Microsoft, Eren Perakende için faaliyet gösterdikleri tüm ülkeleri tek bir nokta altına toplayabilecekleri, aynı metrikleri ve KPI’ları değerlendirebilecekleri ve performanslı bir şekilde raporları sistemden alabilecekleri bir yapı kurmak üzere harekete geçti. Yapılarının birden çok ülkede çalışması nedeniyle şirket içi bir sistem yerine bulut tabanlı bir sistemin daha uygun olacağına karar verilirken, Eren Perakende işte tam bu noktada seçimini Microsoft Azure’dan yana kullandı.

VERİ AMBARI PROJESİ DOĞDU

Eren Perakende; bu doğrultuda analitik, içgörü ve zeka teknolojileri üzerine uzmanlaşan Microsoft'un iş ortağı Trendify Analytics ile çalışmaya başladı. Bulut mimarisini odak alarak, Microsoft Azure platformu üzerinde bir veri ambarı projesi kurgulandı. Tüm ülkeleri kapsayacak şekilde yapılandırılan proje, önce satış operasyonları, daha sonra satın alma ve diğer modüllerin de dahil olacağı şekilde fazlandırıldı.

Temel hedefler, tüm ülkelerin aynı anda sistemin içerisinde olabileceği, özellikle yönetim raporlarının yüksek performanslı bir şekilde alınabileceği ve verinin üst seviyelerde görselleştirilebileceği bir iş akışına sahip olabilmekti.

7 FARKLI COĞRAFYADAN SİSTEME VERİ AKIŞI SAĞLANDI

Operasyona SQL sunucularla başlayan ekipler, Microsoft Azure tarafında Azure SQL Data base hizmetini kullanıyor. Kaynak sistemlerle haberleşmek için ise Azure Data Factory çözümünden faydalanılıyor. Farklı ERP’lerin yanı sıra farklı ülkelerden pek çok farklı sistem üzerinden alınan veri entegrasyonu Azure Data Factory ile sağlanıyor. Kullanıcıların verilere ulaşması ve görselleştirmesi tarafındaysa Azure Analysis Services çalışıyor. Power BI servisi de devreye alındığında 4 ana servis Microsoft Azure tarafında net bir şekilde kullanılıyor.

Veri Ambarı projesine Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Polonya olmak üzere dört ana ülke üzerinde başlandı. Polonya operasyonu içerisine Çek, Macaristan ve Slovakya da dahil edilerek 7 farklı coğrafyadan sisteme veri akışı sağlandı.

ADAPTASYON SORUNU EĞİTİMLERLE KISA SÜREDE AŞILDI

Proje ekibi başlarda bazı çalışanların adaptasyon konusunda sıkıntı yaşadığını belirtse de, düzenlenen eğitimlerle bu sorun kısa sürede aşıldı. Çalışanlar kendi dashboard’larını geliştirme, excel platformunda raporlarını alma ve Ad-Hoc analizlerini yapma seviyesine geldi.

Eren Perakende, yurtdışındaki operasyonların veri entegrasyonlarının sağlanması ve merkezi bir yapıda toparlanması konusunda Microsoft'un sunduğu çözümlerden ötürü Microsoft Türkiye ile çalışmayı seçti. Şirket, önceden Office 365 ve Power BI kullandıkları için bulut platformuna zaten yabancı değildi; Microsoft Azure’un yaygınlığını ve sunduğu kullanım avantajlarını biliyorlardı. Microsoft Türkiye de bu noktada tüm ekosistemini müşterisine etkin ve 360 derece çözümler sunabilmek için seferber ederek başarılı bir proje yönetimine imza attı.



DAĞITIK YAPIDAN ENTEGRE YAPIYA GEÇİŞ

Veriyi Azure Data Factory ile almaktan Azure SQL Datawarehouse’a işlemeye her şeyin bulutta kurgulandığı projede şu an 70 civarında pipeline ve 150 civarında data seti işleyerek günlük operasyonlarla Veri Ambarı’na yazılıyor. 2020 yılında tüm ülkelerin gerçekleşen verilerini almaya odaklanılan tanımlayıcı çalışmalara yoğunlaşılırken, gelecek dönem için hedef, tahmine dayalı çalışmalara odaklanmak. Kurulmuş olan veri ambarını daha öngörüsel hizmetler de verebilecek şekilde tasarlayan ekibin yıl sonu takviminde makine öğrenmesi çalışmalarına başlamak var.





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